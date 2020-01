El Club de Pescadores de Junín cumple 78 años

Desde su fundación hasta el 7 de julio de 1943, en el mismo despacho del lord mayor funcionó la secretaría, en donde también se realizaban las reuniones semanales.

Aquellos primeros encuentros luego se realizaron en la calle Mayor López, que fuera el domicilio del miembro de la Comisión Directiva, escribano Osvaldo Blanc, quien cedió el espacio en forma gratuita. Después el grupo se empezó a juntar en la calle Borges, domicilio de don Pedro Gutiérrez hasta que durante la presidencia del escribano Ismael Voda, la sede se trasladó a su domicilio en Roque Sáenz Peña 331.



Los puntos de encuentros fueron rotando pero el entusiasmo siempre fue el mismo. Finalmente se llegó a la casa de Francia 34, donde fue la sede de la secretaría hasta el año 2013, en que la misma se trasladó a la entrada del club, ubicado en la avenida de Circunvalación.

La entidad creció mucho en los últimos años y es uno de los puntos turísticos más elegidos en nuestra ciudad no sólo por los pescadores, sino también por familias que se acercan a disfrutar sus instalaciones.

Alberto Borgatello es el nuevo presidente de la comisión directiva, acompañado por Walter Carames, como vicepresidente; Rubén Damiani, como secretario, y Horacio Álvarez, como tesorero. Actualmente la institución tiene alrededor de 400 socios.



Preocupación

El nuevo presidente de la institución expresó que “sin tener el club una gran difusión en la zona, recibimos visitas. La última comisión directiva hizo muy buenos trabajos de infraestructura y todo está muy lindo, lo que nos estaría faltando es una proveeduría y estamos a punto de solucionarlo. Recibimos muchas visitas del Gran Buenos Aires y Rosario y se sorprenden con lo que encuentran porque los balnearios de Junín no tienen comparación con lo que se ofrece en el resto de la Provincia”.

“El nivel de la laguna está normal y estas lluvias le vienen bien, y hoy el pejerrey, por cuestiones de temporada estival, afloja un poco. Estamos viendo poco movimiento y eso nos preocupa, no hay pique y no sabemos si es por el calor o porque hay menos agua que años anteriores. En cambio, la carpa está muy activa y la gente se está enganchando”, dijo.