Segunda jornada del campeonato Nuproagro

Se disputó la segunda fecha del torneo de vóleibol de verano Nuproagro que se disputa en el gimnasio del Club Sarmiento de Junín, con el aporte de la subsecretaría de Deportes del Gobierno de Junín.

El certamen, que se realiza en los gimnasios de la institución verdolaga de Arias y Necochea, es para damas y caballeros y los resultados generales de la segunda ronda de cotejos, fueron los siguientes:

En caballeros, Sarmiento 0 vs. Banco Nación 2.

En damas:

Club Junín (Tati) 2 vs. Michelinas 0.

Club Junín (Belén) 1 vs Baigorrita 2.

Rivadavia de Junín 2 vs. Morochas 0.

Sarmiento 1 vs. Vikingas 2.