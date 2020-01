La Peña "Los Carpincheros" propuso crear un club de pesca en la Laguna de Gómez

La Peña "Los Carpincheros" propuso crear un nuevo club de pesca en la Laguna de Gómez. El proyecto se puso a consideración de las autoridades municipales y prevé la construcción de un edificio que funcione como sede en inmediaciones del Camino Costero.

Mario Rappa, uno de los promotores de la propuesta, contó a Democracia los detalles más importantes de la iniciativa y manifestó su deseo de poder crear un nuevo espacio que fomente la actividad.

Según explicó Rappa, el 2019 fue un año más que importante para la Peña "Los Carpincheros". Organizando torneos y compartiendo la pasión por la pesca, el grupo se afianzó en base a esos ejes y finalmente decidió dar un paso adelante con un proyecto ambicioso.

En principio, sobre la conformación de la peña, contó: “En paralelo a nuestra actividad en el Club de Cazadores, empezamos a trabajar en la conformación de una peña. La idea más que nada fue dedicarle más tiempo a lo que a nosotros más nos gusta que es la pesca. Le pusimos como nombre 'Los Carpincheros' y por suerte se armó un lindo grupo”.

Remarcó: “Con la peña estamos representando a Junín en los campeonatos provinciales, eso también nos ayudó bastante para hacernos conocidos".

Añadió: “Una vez que conformamos la peña decidimos armar un ranking propio y eso también fue positivo. Así que muy contentos con este presente. Es oportuno aclarar que al ranking lo tuvimos que hacer en la Laguna Mar Chiquita porque acá no teníamos pique. Nosotros los pescadores disfrutamos donde hay pique, entonces tuvimos que hacer este traslado”.

De la peña al sueño de un club de pesca

Con el paso de los torneos y de los buenos momentos vividos, los integrantes de la peña comenzaron a soñar con un proyecto ambicioso: la creación de un club de pesca.

Una vez que coincidieron en la idea, el paso siguiente fue trabajar en la creación del proyecto, de una comisión directiva y de presentar todos los papeles ante las autoridades municipales. Sobre estos puntos, Rappa explicó: "La verdad es que armamos un lindo grupo, somos unas 25 personas que disfrutamos junto a nuestras familias de la pesca. Y a partir de eso surgió la idea de soñar con un club".

Completó: "Hicimos todos los papeles para poder tener un pedacito de terreno cerca de la laguna. El proyecto es armar un club de pescadores. Estamos trabajando en eso, ya nos hemos reunido con las autoridades y todo apunta a un buen futuro. La idea es que se llame Club de Pesca 'Laguna de Gómez'”.

Sobre el tema, finalizó: "Ojalá que el municipio nos apoye. Ya hemos hablado sobre un terrenito que está cerca de la escuela de parapente. La idea es hacer una bajada a la laguna y empezar con una edificación. Nos pidieron conformar una comisión directiva, lo hemos hecho y la verdad es que estamos con mucha ilusión. Ojalá que se pueda dar este año".

La falta de peces, un problema a solucionar

En la charla con Democracia, Rappa también hizo mención a un problema que afectó a todos los pescadores de Junín y la Región. Contó: “En la laguna y en El Carpincho está muy complicado el tema de la pesca. La verdad es que no se ven peces grandes, la mayoría son muy chiquitos. Así que la apuesta es en el futuro. En la laguna Mar Chiquita sí hay buenos tamaños y por eso estamos pescando ahí”.

Sobre la falta de peces, apuntó: “Creo que habría que mejorar la central de cría, ver si se pueden sembrar más peces. Sabemos que la laguna es grande, son como 30 mil hectáreas en total y el pescado se puede ir. Es todo un tema”.

“Una idea sería frenar al pescado en algún lado para que no se pierda. Se pueden poner cadenas debajo de los puentes y así se lograría mantener al pez en la laguna. Pero bueno, esperemos que todo mejore porque venimos de una temporada muy floja”, comentó el experimentado pescador.

Finalizó: “Considero que habría que darle un poquito más de importancia porque en definitiva estamos hablando del turismo. Ojalá podamos tener pesca todo el año”.

Integrantes de la comisión directiva

La comisión directiva que se formó con los integrantes de la Peña "Los Carpincheros" y que sueña con el club propio, está conformada de la siguiente manera:

Presidente: Mario Rappa; Vicepresidente: Marcos Leytur; Secretario: Edgardo Oviedo; Sub Secretario: Carlos Inglés; y Tesorero: Fernando Soutto.

Vocales titulares: Claudio Cappio, Marcelo Nievas, Roberto Pereyra, Jorge Gregorio, Luis Franchela y Carlos Daniel. Suplentes: José Luis Birghy, Daniel Pesci, Gustavo Hidalgo y Ricardo Moreno.

Por último, dentro del grupo de dirigentes, la comisión de honor está integrada por José Franchela, Rubén Fernández, Carlos Torres y Eduardo Baigorria.

Cabe agregar que Mario Rappa ocupó un lugar importantísimo en la historia del Club Cazadores de Junín. Formó parte de distintas comisiones directivas, fue presidente y es un colaborador permanente.

Entre los últimos reconocimientos, Rappa fue elegido en 2019 como el mejor pescador en la edición número 34 de la tradicional Fiesta del Deporte que organiza el Círculo de Periodistas Deportivos “José Luis ´Pepe´ Buono”.

Sobre la pasión que representa en su vida la pesca, expresó: "Es una forma de vida, un momento que me sirve para alejarme de las preocupaciones diarias. Por suerte he encontrado a mucha gente amiga para compartir esto".