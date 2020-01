Suspendieron la edición 85° de la Doble Bragado

El Club Ciclista Nación e Imagen Deportiva comunicaron la suspensión de la 85ª edición de la tradicional competencia de ciclismo Doble Bragado, que en sus últimas ediciones pasó por nuestra ciudad.

Después de varios meses de trabajo, no se logró asegurar los avales necesarios para llevar adelante la competencia y la carrera no saldrá a la ruta en 2020.

Si bien en los últimos días se venía comentando que estaba en duda la edición 2020 de la clásica carrera del Oeste de la Provincia de Buenos Aires, la noticia se confirmó y los organizadores anunciaron oficialmente que se ha suspendido, a raíz de que no recibieron los fondos solicitados ante las autoridades bonaerenses.

Lo lamentable es que luego de varios meses en los que los equipos con sus respectivos ciclistas hicieron un gran esfuerzo en la preparación y la disputa de una exigente etapa clasificatoria, 20 días antes se les anuncia que la carrera no se corre. Ni en los peores momentos del país, no solamente desde lo económico, sino de graves problemas institucionales, esta clásica carrera, reconocida en todo el país, dejó de correrse.

Sin duda que la difícil situación que vive la Provincia de Buenos Aires desde lo económico, hizo que los fondos deban destinarse a otras prioridades, que entendemos perjudican al deporte. Es un durísimo golpe para el ciclismo nacional, la suspensión de una carrera que tiene la participación de corredores de distintos países del continente, por lo que la transforma en internacional.

La decisión es definitiva, porque el último encuentro se produjo en el día de ayer y no creemos que se revierta a tan corto lapso del inicio de la 85° edición, previsto para los primeros días del mes de febrero.