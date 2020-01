Comenzó el campeonato “Nupro Agro” de vóley, en instalaciones del Club Sarmiento

Se desarrolló la primera fecha del segundo torneo “Nupro Agro” de vóleibol, que se disputa para damas mayores de 30 años y caballeros libres.

La jornada inicial del certamen, que se disputa en las instalaciones del Club Sarmiento de Junín, incluyó cuatro encuentros de mujeres y uno de caballeros, participando del campeonato ocho conjuntos de damas y cuatro de varones.

Los resultados de la fecha de apertura fueron éstos:

Sarmiento 0 vs. Club Junín (Tati) 2; Club Junín (Belén) 2 vs. Rivadavia de Junín (Michelinas) 1; Las Morochas 0 vs. Deportivo Baigorrita 2; Vikingas 0 vs. Rivadavia de Junín 2 (en damas) y Mancos del Noroeste 2 vs. Los Desamparados de Junín 1.

La segunda jornada

Se vio buen nivel de juego en la jornada inaugural y este jueves se disputará la segunda fecha, en los gimnasios del C.A.S.

En la cancha 2 (gimnasio de vóley) jugarán desde la hora 20 y en damas, los elencos de Deportivo Baigorrita y Club Junín (Belén).

En tanto, en la cancha 1 (estadio de básquet), se enfrentarán:

A las 20, Club Junín (Tati) vs. Rivadavia de Junín (Michelinas); a las 21, Rivadavia de Junín ante Las Morochas; a las 22, Sarmiento ante Vikingas (todos por el torneo femenino) y desde las 23, Banco Nación ante Sarmiento de Junín, en caballeros.