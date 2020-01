La tocata "Charly Zinani" se realiza en el Club Los Miuras

Hoy, desde 16 horas, la tocata "Charly Zinani" se desarrollará en el Club Los Miuras y en esta oportunidad tendrá un fin solidario. Por un lado, el encuentro abierto tendrá el objetivo de recordar al querido jugador del club y al mismo tiempo servirá para colaborar con la familia de Ramiro.

Mariano Zinani, uno de los impulsores del evento, explicó: "Ramiro es un chico del merendero del barrio Los Almendros, donde desarrollamos actividades recreativas con el rugby, y su familia fue desalojada de su casa porque su padre se quedó sin trabajo. La idea es sumar gente de todos los deportes y todos los que quieran pasar a divertirse un rato para poder solidarizarnos y brindarle a esta familia una ayuda para su casa".

Añadió: "La invitación es abierta para que participen todos, jugadores o no de rugby, deportistas de otras actividades y público en general, que podrán ver un evento divertido y colaborar con un alimento no perecedero".

Por último, los organizadores confirmaron que la inscripción estará abierta hasta hoy a las 15.30 horas y a las 16 comenzará la tocata. Los equipos estarán formados por cuatro jugadores, tres titulares y un suplente, y habrá varias categorías por edad. Los competidores tendrán acceso libre a la piscina de natación del club, habrá un tercer tiempo, música y premios.

La inscripción será de un alimento no perecedero para equipos juveniles, y de $ 1000 por equipo para mayores y veteranos. Todo lo recaudado será donado a Ramiro y su familia.