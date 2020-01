No hay confirmaciones sobre la edición 2020 de la Doble Bragado

La Doble Bragado es una de las pruebas de referencia del ciclismo nacional y cada año despierta una gran expectativa tanto en quienes participan, como en el público que disfruta de este espectáculo deportivo.

La primera semana de febrero es el espacio que ocupa dentro del calendario y en esa fecha los mejores ciclistas del país se dan cita para tratar de quedar en la historia e inscribir su nombre en el palmarés de esta carrera que se realizó en 84 oportunidades.

Pensando en la 85° edición, por estos días solo hay incertidumbre de cómo será el recorrido, qué ciudades recibirán el evento y ya a esta altura comienzan a aparecer dudas sobre si se podrá llevar a cabo.

El panorama

Al igual que para la Doble Bragado pasada, el Club Ciclista Nación estableció una serie de carreras que otorgaron puntos para el ranking clasificatorio, conformado por aquellos equipos con aspiraciones de ser parte de esta edición.

Previamente las formaciones debieron inscribirse cumpliendo una serie de requisitos (cierta cantidad de ciclistas incluyendo Sub-23) y en las distintas competencias fueron sumando unidades que luego, en la sumatoria total, determinaría qué equipos podrán ser de la partida por mérito deportivo.

Con algunas fechas que fueron suspendidas por distintos motivos, se llegaron a disputar 13 carreras logrando clasificar los equipos ubicados del 1° al 13° puesto.

Ellos son KTM, Ciudad de Chivilcoy, SAT, Municipalidad de Colón, Municipalidad de Pehuajó, Cicles Imperio, ZR Competición Chivilcoy, Citti Bikes-Expo Ladrillos, Club Ciclista Bragado-Giant, Municipalidad Ciudad de Bolívar, Municipalidad de Salto, Ciudad de Lanús y Ciudad de Mercedes.

Quedaron fuera de los puestos clasificatorios, Rodados Nene-Compak Yet, Bragado Cicles Club, Escuela Donadío y San Andrés de Giles-Club El Frontón.

A estas 13 escuadras se le sumarán otras 5 invitadas (de otras provincias o países vecinos), para completar el cupo de 18.

El recorrido

Este es el aspecto por el cual se han generado dudas que hasta el momento todavía no fueron disipadas. Con respecto a ediciones anteriores, donde el recorrido venía siendo prácticamente el mismo (cambios más o cambios menos, la mayor parte se repetía), para la Doble Bragado 2020, habría modificaciones.

Esos cambios vienen a partir de la idea de la organización de comenzar a agregarle “cosas nuevas” a la prueba, pero otros son “forzados” ante la decisión de algunos municipios de no recibir la carrera argumentando cuestiones económicas.

Lo concreto es que la 85° Doble Bragado no pasará por Pergamino, una de las ciudades que históricamente fue parte del itinerario de los ciclistas durante los días de competencia.

“En un año complicado, lamentablemente no va a estar el paso de la Doble Bragado por Pergamino. No es que no se quieran afrontar los gastos. Hace tiempo que venimos trabajando con el Circuito Panorámico; fue una decisión de la Subcomisión de Ciclismo y la Secretaría de Deportes”, declaró a medios locales Hugo Pratissoli, integrante de la subcomisión.

Alternativas

De esta manera la estructura se achicaría un par de días ya que en Pergamino se hacía un “final de etapa”, al día siguiente se corría en el “Cuatro Avenidas” y una jornada más tarde era el punto de partida para otra de las etapas.

A eso hay que sumarle que aún deben terminar de definirse los otros municipios, entre ellos Bragado. Sí, la ciudad que le da nombre a la carrera, todavía no dio una respuesta definitiva sobre si contará con los recursos para afrontar los costos que implican su paso y estadía.

El cambio de gestión en varias comunas y al no tener definido un presupuesto provincial, ante la asunción del nuevo gobierno, obligó a que en varios lugares se “replanteen” la posibilidad de ser una plaza de la carrera.

Por lo pronto, a principios de la semana entrante habrá novedades y de acuerdo a las respuestas que reciba el Club Ciclista Nación, se va a definir si habrá o no Doble Bragado 2020.