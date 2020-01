Lucía Ferreri y Leonel Bazán fueron los ganadores del tradicional Cruce Chico

Tras haber sido reprogramado por razones climáticas, se realizó ayer la tradicional competencia de natación en aguas abiertas Cruce Chico, que ya es un emblema deportivo de nuestra ciudad.

Con un total de 160 competidores de Junín y la región, Lucía Ferreri (Junín) y Leonel Bazán (Bragado) se impusieron en sus respectivas categorías sobre una distancia de 1200 metros y, de esa forma, festejaron en lo más alto del podio.

Desde el Municipio destacaron la gran cantidad de participantes y reconocieron a los jóvenes que se van sumando a estas tradicionales competencias que se desarrollan en la Laguna de Gómez.

Cabe destacar la gran actuación de los niños de la Escuelíta Municipal de Natación y del grupo "Predadores" que estuvieron en todos los podios.

En definitiva, los principales puestos de la clasificación general en la categoría caballeros fueron: 1° Leonel Bazán (Bragado), 2° Dante Casella (Junín), 3° Franco Castelazzi (Junín), 4° Juan Balbuena (Junín) y 5° Joel Benegas (Chacabuco).

Clasificación general damas: 1° Lucía Ferreri (Predadores/Junín), 2° Pilar Mansur (AEFIP/Junín), 3° Anahí Masino (Junín), 4° Morena Cardenas (Predadores/Junín).

Forconi: "Los cruces son algo histórico"

Finalizada la competencia, David Forconi, flamante integrante de la Dirección de Deportes, manifestó: "Por suerte el día nos acompañó y estamos con 160 inscriptos, por lo que vivimos una fiesta muy linda. Estos cruces son muy lindos porque viene mucha gente no solo de Junín, sino también de la zona. Esperamos que los nadadores lo hayan podido disfrutar. Los cruces son algo histórico y esperamos que en cada uno de ellos, los participantes sean cada vez más".

Por otro lado, Juan Berestein, coordinador de dicha área municipal, detalló: “Tuvimos 160 nadadores para este cruce lo que demuestra la gran atracción que tienen estas competencias. La gente se sigue interesando y al ser este un cruce chico de 1200 mts se anota mucha gente porque lo puede llegar a hacer aunque no entrene habitualmente".

Añadió: "Hay muchos chicos jóvenes y eso es bueno porque se van sumando cada vez más. Muchos lo utilizan para saber cómo están y para qué están. Lo importante es que hay nuevos valores y esto demuestra interés por la natación. Es un deporte que se practica mucho y también tenemos la participación de muchos clubes de natación. Y para los cruces de mayor distancia vienen a participar nadadores de mayor recorrido en aguas abiertas".

"Junín es un lugar tradicional en los cruces y es algo que nos pone muy contentos. El objetivo es seguir trabajando para que siga mejoran año tras año", expresó Berestein.

El testimonio de los protagonistas

El primero en llegar a la meta fue el joven de Bragado, Leonel Bazán, quien luego de controlar sus emociones dijo: "Fue una linda carrera en donde en la última parte se me llenaron las antiparras de agua y tuve que parar un par de veces. El agua estaba muy linda de temperatura para nadar y es la segunda vez que compito en Junín. Me gusta venir porque, además, están bien organizadas".

Por otra parte, Lucía Ferreri, señaló: "La carrera fue dura y no lo pude seguir a Leo. Igual la disfruté mucho y en ningún momento paré. Estoy contenta, sirve para hacer experiencia y prepararnos para un año duro en cuanto a competencias".

Por último, el tercero en el podio, el juninense Dante Casella, expresó: "La carrera fue muy buena, terminé cansado pero di todo. Estoy muy contento, además el agua estaba con la temperatura ideal y casi nada de olas. Es una linda competencia y me gusta participar tanto del cruce chico como del mediano y el grande".