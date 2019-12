"Busco superarme como atleta y como persona, que fue lo que me hizo obtener resultados"

La juvenil nadadora Delfina Pignatiello, una de las promesas argentinas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aseguró que busca seguir progresando "como atleta y como persona" porque fue la fórmula que este año la "marcó muchísimo" y le permitió crecer y madurar para alcanzar "buenos resultados" como los obtenidos esta temporada.

Reciente ganadora del Olimpia de Plata, el segundo de su carrera a dos años de haber levantado también esa estatuilla de oro, Pignatiello dijo que "la idea para todo el año próximo estará relacionada con la competencia en Tokio".

En ese sentido, sobre la posibilidad de obtener alguna presea en los Juegos Olímpicos 2020 refirió: "Tengo mis sueños y objetivos, pero hay que mantener la tranquilidad, y la idea de medallas la dejo para mi almohada y para mi entrenador".

Pignatiello está clasificada en tres distancias para Tokio: 400 metros libres, 800 metros libres y 1.500 metros libres, distancias en las que se coronó este año campeona panamericana en los Juegos de Lima, algo inédito para una nadadora argentina.

En 400 metros logró el pasaje el 12 de junio último en la segunda etapa del Circuito Mare Nostrum de natación, en la localidad de Canet, Roussillon, Francia, cuando empleó para la distancia un tiempo de 4m.06s.61/100.

El 12 de este mes revalidó en el Campeonato Argentina Open que se desarrolló en Parque Roca, la marca A en los 800 metros logrado también en el Mare Nostrum en junio pasado, al marcar 8m.32s.56/100.

Y los 1.500 los consiguió en abril último en el Campeonato Nacional de Natación, en el Centro nacional de Alto Rendimiento (Cenard) de Buenos Aires, al establecer un tiempo de 16m.13s.98/100.

"A principios de año me propuse objetivos y los escribí en una agenda, hace un mes me puse a leerlos y quedé muy satisfecha porque superó todas mis expectativas", recordó Pignatiello, elegida como abanderada de la delegación argentina en los Panamericanos de Lima.

Rumbo a Tokio

El año próximo en Tokio, la atleta oriunda del partido bonaerense de San Isidro tendrá su primera experiencia en unos Juegos Olímpicos de mayores, a dos años de destacarse en los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018, donde consiguió dos medallas de plata en 400 y 800 metros libres.

"Este año fue muy bueno para mí porque obtuve mis mejores marcas personales, pero cada año que comienza puede ser mejor y voy a trabajar duro para hacer que así sea", se propuso la gran promesa de la natación argentina.

Pignatiello destacó el apoyo profesional que tiene, con un psicólogo deportivo, kinesiólogo, nutricionista y el entrenador, y señaló que "es parte del entrenamiento invisible del que mucho no se habla pero que no son solo 30 horas de entrenamiento a la semana".

Según la juvenil de 19 años "la natación está creciendo mucho, es alta la competencia, sobre todo con las ligas ILS (Liga Internacional de Natación), que está reflotando mucho el deporte en sí y el nivel está subiendo", y consideró que "no hay nada mejor que los rivales compartan entre ellos para mejorar y para que la natación sea mejor día a día".