Sofía Bontempi se esfuerza para avanzar en el juego ciencia, que es su gran pasión

Sofía Milagros Bontempi Garrote, de 12 años, se viene destacando en el juego ciencia y es, sin dudas, una ajedrecista que tiene gran futuro en esta actividad deportiva, que desarrolla con gran pasión y dedicación.

Tras su destacada participación en el XVI Festival Sudamericano de la Juventud del juego ciencia desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires, “Democracia” entrevistó a la talentosa adolescente, quien inicialmente expresó, sobre sus inicios en la actividad que la apasiona y la motiva a seguir mejorando:

“No sé por qué quise empezar a jugar al ajedrez, ya que yo era muy chica y no lo recuerdo bien. Si tengo en mi memoria que mi primer torneo fue un ´Peoncito´, disputado aquí en Junín y salí séptima. Tenía como profesor a Celso Rissolo, organizador del certamen, y lo que más me gustaba entonces era terminar la partida y jugar con mis compañeras, y lo que más me costaba era hacer los problemas que se nos planteaban en otro pasaje del certamen”.

Seguidamente, “Sofi” destacó que “Mi primer torneo más importante fue un Campeonato Argentino, que se jugó en Entre Ríos, también participé en un Mundial y en tres torneos Sudamericanos”. “El mundial fue en Brasil, mientras que los Sudamericanos se realizaron en Chile, Paraguay y la Argentina”, reseñó.

Enzo Leto, Diego Flores y Garry Kasparov, sus jugadores preferidos

En cuanto a cómo le gusta jugar, Bontempi manifestó que “Conduciendo piezas blancas me gusta atacar y cuando juego con negras, dependiendo que me plantea el rival y me defiendo para luego atacar”, destacando como jugador local a Enzo Leto, a nivel nacional al gran maestro juninense Diego Flores y mundial, a Garry Kasparov”.

Tras reconocer con sinceridad que “Debería mejorar un poco el medio juego, ya que me falta un poco de imaginación”, la ascendente trebejista juninense expresó sobre el reciente torneo Sudamericano que disputó y en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “Me gustó mucho este torneo, aunque admito que algunas partidas no fueron bastante buenas, pero sí me sirve como experiencia”, comentó la juninense, quien obtuvo seis puntos sobre nueve en juego, con cuatro triunfos, cuatro empates y una sola derrota, Mitzi Vedan de Ramos”.

Con esa performance, la niña de Junín, quien cumplirá trece años el 9 de abril venidero, compartió el tercer puesto en el certamen continental del juego ciencia, terminando octava por sistema de desempate en la categoría Sub-12 femenino, coronándose campeona invicta la peruana Kate Azumi Bravo Malico.

El futuro

Sobre lo que se viene en lo deportivo, Sofía Milagros expresó en el final de la entrevista con este medio: “No me tomo ningún descanso, ya que, aunque no tenga clases de ajedrez practico sola en mi casa, y el torneo que tengo ganas de jugar es el próximo Argentino. Reconozco que prefiero aprender en persona, con un profesor, ya que me resulta más fácil ir mejorando”.

Como corolario, la trebejista que sigue en alza y va por más en este deporte de mucho estudio, dedicación y deseos permanentes de aprender, hizo llegar un agradecimiento “A mi profesor (Ramiro Troilo Celerino) y a mis padres (Daniel Bontempi-Dorys Garrote), porque hacen todo lo posible para que yo salga bien en cada torneo y pueda seguir compitiendo permanentemente”, completó.