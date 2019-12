Este sábado se disputará la 46a edición de la prueba atlética “La carrera de la Amistad” 2019

Tal lo anunciado, el sábado 14 de diciembre al caer la tarde, se realizará una nueva edición de la tradicional “Carrera de la Amistad” de atletismo, organizada por la Agrupación “Los Flamencos” con el apoyo de la subsecretaría de Deportes del Gobierno de Junín y de otras entidades y empresas locales.

La competencia amical, que creó con participación gratuita el desaparecido Juan José Ibáñez, se ha prolongado en el tiempo y cada vez reúne a más adeptos al pedestrismo, iniciándose frente al predio de la Sociedad Rural de Junín y con llegada frente al arco de acceso al Parque Natural “Laguna de Gómez”, sobre 7.650 metros de recorrido.

La largada se producirá a las 18.30 frente a la Cúpula de la Sociedad Rural, sobre el camino al Balneario Municipal y los deportistas tendrán que recorrer casi ocho kilómetros hasta llegar al arco de entrada al Parque, donde estará la llegada de la competencia.

El atleta que supo ser olímpico, Julio Cesar Gómez, logró a los 24 años ganar la competencia y marcar el récord que se mantiene vigente, con un tiempo de 22 minutos 46 segundos, corriendo a dos minutos 58 segundos por kilómetro.

En sus primeras ediciones, la prueba se realizó de manera amical y sin cobrar inscripción (como sí ocurre ahora), reservada solamente para deportistas y socios de la Agrupación Atlética “Los Flamencos”, quienes corrían entre ellos, solteros contra casados, ese era el fin en los albores del evento.

Se disputaba un día de semana por la tarde y en el mes de enero, pero después fue creciendo la convocatoria y en el año 1985, se empezó a correr en el mes de diciembre, los sábados.

Luego se hizo más competitiva, por lo que se permitió competir a toda la gente de Junín y ahora está abierta para todos los atletas de la zona también.

Sobre las primeras pruebas en las que compitió, Gómez explicó que “mis primeras carreras de la Amistad fueron cuando yo era muy chico, iba a la escuela primaria y nos entrenaba el profesor Juan Carlos Pastorino, hacía un tiempo de 40 minutos más o menos. Después empecé a entrenar con Juan José Ibáñez y fui mejorando, llegaba quinto o sexto. En esa época, entre los primeros estaban Alfredo Castellazzi, Mario Rodríguez y Ramón Gutiérrez.

En cuanto a cómo llegó a marcar el récord de la prueba, “La Garza”, como lo conocían a Julio César Gómez, destacó cómo fue la planificación para esa prueba, expresando:

“Estábamos haciendo, junto a mi entrenador Juan José Ibáñez, un trabajo previo para la San Silvestre de Brasil, que se corría por la noche, 15 días después de ese 20 de diciembre. Antes de la Amistad , 14 días para ser más preciso, había realizado una competencia en pista sobre cinco mil metros, en la cual había registrado 14’11’’, que da a 2’50’’ el kilómetro. Después de esta buena marca y faltando un mes para mi objetivo, la San Silvestre, me quedó justo en el medio la carrera de la Amistad, así que la largué a un ritmo sostenido, dando todo, no especulando y desde el inicio me fui escapando hasta llegar a la Laguna con 22’46’’,a 2’58’’ el kilómetros, Después fui y corrí la San Silvestre en Brasil, prueba de 13.200 metros , en 40’53’’ a un ritmo de 3’05’’ el kilómetro”, completó.



Historial de Julio César Gómez

En 1984, a los 21 años, Julio César Gómez marcó el récord argentino en 10.000 metros llanos, con 29’12’’ a 2’55’’ el kilómetro. Por tal motivo, fue a participar en los Juegos Olímpicos en los Estados Unidos (en Los Ángeles), en 10.000 y 5.000 metros llanos, ya que poseía la marca mínima en ambas distancias.

En mayo de 1988 fue el ganador de la tradicional prueba “Fiestas Mayas” en la Capital Federal, competencia que auspiciaba Radio Rivadavia, con los relatos en vivo del gran José María Muñoz.

Sus mejores marcas en diferentes distancias fueron estas:

800 metros llanos en 1’57’’81/100, a 2’26’’.

1.500 metros llanos en 3’49’’89/100, a 2’32’’.

5.000 metros llanos en 13’54’’87/100, a 2’46’’.

7.650 mts. “Carrera de la Amistad”, 22’46’’, a 2’58’’.

10.000 metros llanos en 29’12’’84/100, a 2’55’’.

21.095 mts llanos (medio maratón), 1 hora 5’32’’91/100, a 3’06’’ el kilómetro.

Maratón de 42.195 metros llanos en 2 horas 34 minutos 91/100, a 3’38’’ el Kmt.

Si bien cada marca sigue sin poder mejorarse, Julio Gómez dijo que “Los récords son para batirse, ojalá que se pueda mejorar esa marca, hay que trabajar mucho, lleva años, las mejoras son progresivas, no son todas de golpe, aparte hay que hacer una periodización y una programación a cuatro o cinco años y seguro que se podrá lograr”.

Destaquemos que el que más cerca estuvo de batir la marca fue Nicolás Tucci (radicado en España), quien hizo 22 minutos 57 segundos, a tres minutos por kilómetro, quedando a solo once segundos de mejorar el registro histórico.