Sofía Bontempi y Enzo Leto juegan desde hoy en el Cenard

Desde hoy y hasta el viernes 6 de diciembre, la Federación Argentina de Ajedrez organiza el XVI Festival Sudamericano de la Juventud del juego ciencia.

La competencia continental se realizará en el predio de Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), abierta a trebejistas de las categorías Sub-8 a Sub-18 Absolutos y Femeninos.

Se contará con la participación de 537 jugadores de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y de la Argentina, entre ellos los juninenses Sofía Milagros Bontempi (Sub-12) y Enzo Leto (Sub-18).

El CeNARD, ubicado en Miguel B. Sánchez 1050 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendrá un récord de participación extranjera con 380 jugadores, completando el Festival una gran delegación de Argentina con 157 trebejistas, de ambos sexos.

Después de la Argentina con 42 jugadoras y 115 en la rama absoluta, las delegaciones más numerosas son las de Chile (97) y Perú (91), le siguen Brasil (45), Uruguay (41), Bolivia (35), Ecuador y Paraguay con 30, Colombia con 9 y Venezuela con 2.

Argentina, con este evento, vuelve a organizar un Festival Sudamericano después de 12 años, ya que anteriormente se realizaron en nuestro país tres torneos continentales, en las ciudades de Colón 2005, Paraná 2006 y Federación 2007, todas de la Provincia de Entre Ríos.

Principales candidatos

Entre los argentinos, figuran como principales protagonistas el candidato a maestro Ilan Schnaider (Sub 8 Absoluto) quien es el N° 1 del mundo en su edad y figura 40° entre los mejores Sub-10 de la FIDE.

La promesa argentina, es actual campeón panamericano Sub 8 logrado este año en Ecuador, con varias medallas en panamericano y sudamericanos (presea de plata 2018 Panamericano y Sudamericano entre otras) y tricampeón Argentino Sub 8.

En la categoría Sub-10 y Sub-12 Absoluto se destaca los primeros clasificados Francisco y Joaquin Fiorito, hijos del maestro internacional Fabián Fiorito. También en la Sub 12 se encuentra Martín De La Cruz Navarro que ostenta títulos Panamericanos y Argentinos;

En la Sub-12 Femenina las hermanas Abril y Belen Sánchez también suman logros y podios en el ajedrez femenino argentino como títulos argentinos y en esta divisional, inicia el torneo continental como séptima clasificada la juninense Sofía Milagros Bontempi.

En la Sub-14 Femenina se encuentra preclasificada N° 1 la multicampeona Candela Francisco Guecamburu, ganadora de Panamericano Sub-12 en 2018 y actual subcampeona Panamericana Sub-14, convirtiéndola en otra de las promesas Femeninas de nuestro país como también en Sub 18 Femenino donde Anapaola Borda Rodas tiene un gran curriculum lleno de medallas internacionales y nacionales.

En tanto, en Sub 18 Absoluto se destaca la presencia del MF Tomas Kapitanchuk, primer preclasificado con 2337 de ranking internacional, en tanto que el juninense Enzo Leto está preclasificado décimo tercero y el linqueño Matías Agüero Arce en el séptimo escalafón.

El organigrama

Ayer se produjo el arribo de las delegaciones y hoy desde 12 horas se hará el Congreso Técnico.

A partir de las 14, se realizará la inauguración oficial del certamen continental, mientras que desde las 15.30 comenzará la primera partida, con peones, caballos, alfiles torres y reyes empezando la acción en este campeonato sudamericano que se realiza en nuestro país, desde hoy al viernes 6 del corriente mes.