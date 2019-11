El Concejo Deliberante reconoció el esfuerzo, la trayectoria y los logros de varios deportistas

El jueves a la noche, el Concejo Deliberante de Junín reconoció a deportistas de nuestra ciudad por el esfuerzo, la trayectoria y los logros obtenidos recientemente. La ceremonia se desarrolló en el Salón Rojo y en el marco de una sesión especial, donde se vivieron momentos de mucha emoción en cada entrega de diplomas.

Entre los momentos de mayor alegría, fue condecorada como Ciudadana Ilustre y Personalidad Destacada del Deporte, Manuela Morano, por su destacado aporte al deporte nacional y en reconocimiento a su excelsa y prolífica trayectoria a nivel nacional e internacional en la natación.

También recibió el galardón de Personalidad Destacada del Deporte, Juan Suárez, en mérito a su trayectoria y actuaciones en el atletismo.

Al mismo tiempo, entre las jóvenes promesas del deporte local, recibieron una distinción: Santiago Giagante, por la medalla de oro lograda en los Juegos Bonaerenses 2019, en deportes electrónicos; Bruno Tridone, medalla de oro en los Juegos Bonaerenses 2019, en atletismo; y Lucía Ferreri, ganadora de los cruces de aguas abiertas, corto y mediano; y por ser representante nacional en la disciplina de natación.

También Francisco Guaragna, por obtener la plaza para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en Yachting; siendo un destacado deportista en competencias internacionales de la especialidad.

Uriel Muñoz también recibió una distinción por la medalla de oro lograda en los Juegos Nacionales Evita 2019 y en los Juegos Bonaerenses 2019. Y Sofía Bontempi, por la medalla de oro, por equipo y bronce en individual en ajedrez, en los Juegos Nacionales Evita 2019.

En la jornada especial fue reconocido el equipo de básquet del Colegio Comercial por la medalla de oro en los Juegos Bonaerenses 2019, que estuvo conformado por Joaquín Balvidares, Juan Cruz Tomino, Augusto Frontini, Santiago Matteini, Juan Ignacio Previte, Silvano Merlo, Santiago Yebrín, Agustín Ghigo, Tomás Bainotto, Juan Di Cicco, Juan Ignacio Zatón y Santiago Schiavoni.

Completaron la lista de reconocimientos: Joaquín García, medalla de oro en natación en los Juegos Bonaerenses 2019; Kevin Sosa, medalla de bronce en natación en los Juegos Bonaerenses 2019; y Nicolás Burgos, integrante de la Selección Argentina de Básquet U17.

Morena Culaciati, integrante de la Selección Argentina de Fútbol Femenina Sub 17 y Sub 15; Agustín Acuña, integrante de la Selección Argentina de Básquet; y Francisco Gabriel “La Cobra” Olguín, por la obtención de numerosos títulos pugilísticos en categorías de la Liga Bonaerense de Boxeo Amateur.

Otro momento de suma emoción fue cuando reconocieron a los integrantes de la Selección de Hockey de la Liga Centro, quienes obtuvieron del Campeonato Nacional de Ascenso “B”, de la categoría Sub 18. Ellas fueron Josefina Canone, María Eva Valentini, Isabella Rosa, Candelaria Zaballa, Catalina Insúa, Faustina Bazzani, Martina Rosa, Serena Bertone, Priscila Verón y Angelina Menite.