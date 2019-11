Presentaron los resultados de la encuesta “Hago Deportes”

En el Salón de la Llama Olímpica del Complejo Municipal “General San Martín” se llevó a cabo la exposición de los datos obtenidos luego de la evaluación realizada en cada una de las Escuelas del Partido de Junín, tanto de gestión pública como privada.

Se trata de la segunda edición de este registro que tiene como objetivo contar con datos reales e información precisa sobre la actividad física de jóvenes y adolescentes.

Estuvieron presentes autoridades del Gobierno de Junín, de la Dirección de Inspección de Educación Física y muchos de los profesores formaron parte de la evaluación.

Además, cabe destacar que de la realización de esta propuesta también participa la firma El Condado Deporte, en el marco del programa de Responsabilidad Social Empresaria.

Una vez finalizada la exposición, Daniel Pueyo, subsecretario de Educación y Deporte manifestó que “hicimos presentación de la tercera etapa de la encuesta ‘Hago Deportes’ para brindar los datos obtenidos por el registro a los profesores que fueron, como así también a las autoridades y directivos. Es muy importante poder contar con datos reales y fue algo que nos propusimos desde el primer día de gestión, ya que queremos saber cuántos chicos hacen deporte, cuántos no, cuáles son los deportes que más les interesan, quiénes van a los clubes, entre otras variantes más”.

Destacó luego que “Queríamos contar con cifras reales y es por eso que los evaluamos en cada uno de los colegios, tanto públicos como privado incluidos los distintos pueblos. Fueron incluidos todos los actores institucionales y apuntamos directamente a lo que es el nivel secundario, porque es justamente la adolescencia una edad que nos interesa y que nos preocupa”, dijo el funcionario.

Pueyo también señaló que “a partir de contar con estos datos empezaremos a trabajar para abordar políticas deportivas directamente sobre esos intereses y cuestiones, especialmente sobre los deportes que están menos abordados”.



De Miguel: “Brindar algo nuevo en Junín”

También estuvo presente en la jornada la Dra. Agustina de Miguel, secretaria de Gobierno del Municipio, quien afirmó al respecto que “estos son los famosos números fríos que son absolutamente necesarios al momento de tomar una decisión en políticas públicas. Así que queremos felicitar a Daniel Pueyo que ha demostrado resultados más que satisfactorios en el propósito de brindar algo nuevo a Junín”.

Además, la funcionaria aprovechó para agradecer a “Juan Manuel (Acevedo) porque este es el segundo año que colabora con la realización de esta encuesta, que es muy importante para el desarrollo deportivo de Junín y es por eso que en nombre del intendente municipal Pablo Petrecca, quiero expresarle mis sinceras gratitudes”.

Asimismo, de Miguel indicó que “el resultado de esta encuesta habla de cuál es la realidad y lo que piensan muchos adolescentes en Junín, cómo empiezan a hacer deporte y por qué lo dejan y cuáles son sus actividades predilectas” y añadió que “también es fundamental para que los adultos tengamos presente que el deporte es transversal a un montón de aspectos y actitudes de cada una de nuestras vidas; el deporte no solo es salud, sino que hace a la sociabilidad, aptitud y características de una persona”.

“Esto no solamente una cuestión del gobierno de turno, sino que sí o sí requiere de la participación y el compromiso de las entidades privadas, pero también del compromiso de las autoridades de educación pública y privada y de todos los profesores de educación física”, resaltó.

Finalmente, Juan Manuel Acevedo, de “El Condado Deportes” dijo que “primero quiero agradecer al Gobierno de Junín por dejarnos ser parte de este programa. Realmente nos genera muchas expectativas porque con datos reales se pueden lograr diferentes objetivos comunes que tenemos como el desarrollo deportivo en beneficio de la salud y las aptitudes de los jóvenes. Estamos muy contentos de participar y vamos a ir por más, con el objetivo de seguir contando con estos eventos”, expresó el titular de la firma.