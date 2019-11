Tras brillar en las finales de FAGA, gimnastas de Junín competirán en Japón y Estados Unidos

Gimnastas de Junín tuvieron una destacada participación en las finales de la Federación Argentina de Gimnasia Aeróbica (FAGA) y tras brillar en este certamen nacional lograron clasificar a competencias internacionales que se realizarán el año entrante en Japón y Estados Unidos.

El sábado 16 de noviembre, en el marco de las finales de FAGA, que se desarrollaron en Capital Federal, Junín contó con una representación que nuevamente fue un motivo de orgullo para el deporte de nuestra ciudad. Se trata de las alumnas del Club Sarmiento, quienes orientadas por la profesora Laura Zabala intervinieron en 31 rutinas, cosechando importantes resultados.

En las categorías de elite las chicas clasificaron al torneo ANAC 2020 que se realizará en Arizona, Estadios Unidos, en agosto; y también lograron el pasaporte para intervenir en la Suzuki World Cup Tokio, Japón.

En cuanto a los resultados obtenidos, cabe destacar que la profesora Zabala también coordinó la presentación de las alumnas de su escuela Huper Nikao, cuya sede está en Vedia.

En este sentido, en la categoría trío infantil el grupo conformado por Lola Olmedo, Emilia Beliza y Valentina González obtuvo el segundo puesto en el nivel elite; y en la categoría individual la joven Emilia Beliza se impuso en la primera ubicación.

También, en la categoría individual infantil, Lola Olmedo conquistó el tercer puesto en el nivel elite; y Nuria Amarail festejó en el primer puesto del nivel pre elite.

Al mismo tiempo, el equipo conformado por Morena Sosa, Pía Jerez, Alina Moyano, Lola Olmedo, Emilia Beliza y Valentina González se quedó con el primer puesto nivel elite; y una merecida segunda ubicación obtuvo el equipo babys integrado por Alma y Emilia de Miguel, Justina Rossi, Alina Moyano, Emilia Beliza y Renata Soto.

También se destacaron Jazmín Sequeira, Rocío Laugero, Amparo Álvarez, Micaela Bosco, Delfina Rodríguez, Jazmín Sequeira, Nahia Grippa y Chiara Gamberoni.

Destacadas del Club Sarmiento

En cuanto a las gimnastas del Club Sarmiento, en la categoría trío infantil festejaron en el primer puesto Isabela Brou, Lourdes Benvenutto y Catalina Brizuela Barboza; mientras que Lourdes Benvenutto también se quedó con el segundo puesto en el nivel pre elite.

También representaron a Junín de la mejor manera, Lucia Álvarez, Paulina Giorgetta, Valentina Aquino, Dolores Rodríguez, Samara Chintio, Gianella Vaccarelli, Guadalupe Vaccarelli, Franchesca Rodolfi, Jazmín Nari, Martina Riglos, Alma Martínez, Celina Ratto, Lucía Kamu y Luciana Escurra.

Completaron la delegación: Antonela Biglia, Ivanna Aballe, Lola Caride, Amalia Malchiodi, Nahia Grippa, Martina Vives Fayart, Priscila Astudillo, Felicitas Ayerbe, Valentina Olivieri, Lucia Fierro, Martina Dortona, Amparo Parapuño, Violeta Evans, Victoria Genna, Regina Galdeano, Michelle Delcasse, Lola Caride, Mía Deo, Catalina Gallardo, Abril Nievas, Isabella Marcantoni y Lucer Matheu.

"Competir en este nivel no es fácil"

Tras los resultados obtenidos, en diálogo con Democracia, la "profe" Laura Zabala expresó su alegría por los puestos obtenidos que le permitieron a las chicas la clasificación para los torneos internacionales del año entrante.

Explicó: "Para muchas de las chicas fue la primera experiencia en competencias, así que la alegría es doble. La delegación estuvo compuesta por las chicas que se entrenan en el Club Sarmiento y por mis alumnas de Vedia".

Añadió: "Gracias a los resultados obtenidos tuvimos la posibilidad de clasificar a dos torneos internacionales muy importantes que se desarrollarán el año que viene en Tokio uno y el otro en Arizona, Estados Unidos".

"Competir en este nivel no es fácil, requiere de mucho entrenamiento y esfuerzo. Por ejemplo, las chicas que clasificaron a Tokio hace, como mínimo, seis años que vienen entrenando", remarcó Zabala y completó: "Y cuando hablo de entrenar me refiero a hacerlo todos los días. Inclusive cuando estoy en Vedia, hay chicas que vienen a entrenar acá. Es un gran esfuerzo el que hacemos pero estamos convencidas de que vale la pena y un poco estos resultados nos dan la razón".

Por último, la entrenadora agradeció a las familias que respaldan el proyecto; especialmente a "Priscila Clapasson , Florencia Gutiérrez y Priscila Astudillo, por ayudar y acompañarnos".