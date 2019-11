Colonias de vacaciones y temporadas de pileta para los meses de verano

Los responsables de las colonias de vacaciones y las temporadas de pileta de las distintas instituciones de Junín ya están inscribiendo a las personas interesadas en disfrutar de la pileta y el tiempo al aire libre, como así también a los niños, en las colonias.

Clubes deportivos, complejos recreativos y piletas están siendo reacondicionados para recibir al público.

Democracia presenta un segundo informe con las distintas opciones posibles, agregando a importantes instituciones abocadas a impulsar su oferta recreativa para este verano:

AEFIP

La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), en su Complejo Deportivo y Social “Amilcar Federico Quintanal” (Los Teros 560), organiza la Colonia de Verano, dando comienzo el 16 de diciembre.

La colonia es para niños de 4 a 13 años y está orientada a la natación. En el caso de los niños de 3 años, están una semana a prueba para observar su adaptación- El complejo cuenta además, para los chicos mayores de 13 años, con una Escuela de Natación, donde se enseñan los cuatro estilos de natación.

La coordinación está a cargo del profesor Ariel Pulido.

Cabe destacar que la colonia de verano funciona de lunes a viernes de 15 a 18.30, en tanto que la Escuela de Natación, de 13 a 15 horas.

Los chicos deben presentar Certificado de Buena Salud.

Los valores son: para afiliados (hijos y nietos de empleados de la AEFIP), 7.850 pesos. Para no afiliados, 13.200 pesos.

Quienes abonen al contado antes del 5 de diciembre tendrán un 10 por ciento de descuento.

La Temporada de pileta para afiliados comienza el sábado 30 de noviembre y es gratis para afiliados. Hasta el 16 de diciembre, la pileta funciona los sábados y domingos solamente, luego del 16, todos los días.

Para los no afiliados, individual, tiene un costo de 8.200 pesos, y para la familia, 14.560 pesos. Para mayor información dirigirse a la secretaría del gremio AEFIP: Alvarez Rodríguez 128, de 8 a 15 horas. Tel 4636195; 4407129.

Desde el gremio AEFIP señalaron que uno de los objetivos de la actual gestión es climatizar la pileta, para que pueda funcionar en invierno también.

Club Social

Como todos los años, el Club Social de Junín organiza en su Anexo, ubicado en Mitre 440 (esq. Borchex), la colonia de verano en turnos matutino y vespertino, con más de diez actividades y mucha diversión, a cargo de los profesores: Fede Meza, Pini Tamburrini, Gastón Rossini, Kevin Fornt, Andre Pierre, Jony Villareal, Lara Sastre, Cami Mena y Lautaro Cánepa. Maestra jardinera: Milagros Llano.

Es para niños de 3 a 12 años. Da inicio el 16 de diciembre y termina el 21 de febrero de 2020.

Los valores son: socios, 8.960 pesos; dos hermanos, 15.680 pesos; tres hermanos, 21.280 pesos. No socios: 11.200 pesos; dos hermanos, 20.160 pesos; tres hermanos, 26.880 pesos.

Por otra parte, la temporada de pileta ya empezó y es solo para socios.

En este caso, los valores son: un mayor (de 21 años), 12.500 pesos; cadetes, 9.500 pesos; infantiles, 8.500 pesos; pareja de adultos sin hijos, 20.000 pesos; una pareja y un hijo, 23.000; dos mayores y dos menores, 24.900; dos mayores y tres hijos, 26.000.

Para mayor información, dirigirse a la Secretaría del club (Rivadavia 103), en el horario de 9 a 16, o llamar al 236 4423616.

Club Rivadavia

La Colonia de verano en el complejo del Club Rivadavia (Italia y Agustín Magaldi) es para niños de 3 a 12 años, y funciona en el horario de 9.30 a 12.30.

El costo total es de 4.400 pesos; y para no socios, 5.600.

Para la temporada de pileta, hay distintas opciones:

Menores (hasta 12 años), 2.800 pesos, para socios; y 4.000 pesos para no socios.

Menores de 13 a 16 años, 3.300 pesos socios, y 4.500, no socios.

Mayores: 3.500 pesos, socios; y 5.000, no socios.

Grupo familiar (hasta cuatro personas), 7.000 pesos, socios; y 9.000, no socios.

Dos socios y dos invitados: 8000 pesos.

Respecto a las formas de pago, el club determinó que puede ser en dos cuotas en efectivo: noviembre y diciembre. Aceptan tarjetas de débito y crédito.

Informes: Padre Ghío 126, Tel 4630164.

Complejo Marianista

En el complejo deportivo Marianista funciona la Colonia de Vacaciones “El Quincho”, desde el 16 de diciembre de 2019 al 28 de febrero de 2020, en el horario de 9.30 a 12.30, para niños de 2 a 12 años. Hay incluido un grupo maternal.

Los costos son los siguientes:

Alumnos de Marianista: individual, 9.100 pesos; dos hermanos, 16.380 pesos; tres hermanos, 21.840 pesos.

Colono particular: individual, 10.500 pesos; dos hermanos, 18.900: tres hermanos, 25.200.

Este es el precio en efectivo o cheque. Pago tres cuotas sin interés hasta el 13 de diciembre.

El pago por la merienda saludable (opcional) es de 1.000 pesos mensuales; 650 pesos por 15 días; semanal, 400.

Valor de transporte, 4.500 pesos.

Consultas e inscripción; Carlos Tejedor 27, de lunes a viernes de 9 a 12.

Colonia Miuras

La colonia en Los Miuras, desde el 16 de diciembre hasta el 28 de febrero, funciona en el horario de 15 a 19, no se suspende por lluvia. Opción maternal, a partir de los dos años.

Inscripción los sábados, de 10 a 14, hasta completar el cupo de 200 colonos.

Los precios son:

Individual: 10.000 pesos para socios, pago en efectivo o cheque hasta el 31 de diciembre.

11.000 con débito o tarjeta en un pago. Para los no socios, el costo es 14.000 pesos, o 15.500, según la forma de pago. Para dos hermanos, los socios abonan entre 18.500 y 20.000 según; no socio, entre 26.000 y 28.000 pesos.

Coordinación a cargo de Juan Pablo Novo, Nicolás Pagano y Karina Casciati.

ATSA

La Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Seccional Junín, llevará adelante la Temporada de pileta 2019-2020 en el Complejo Polideportivo ubicado en inmediaciones de Ruta 188 y Av. República.

La temporada se extenderá desde el 7 de diciembre al 1 de marzo de 2020, con actividades recreativas y deportivas, pileta libre y enseñanza de natación, de lunes a sábados, de 13 a 20.30 horas; y domingos y feriados, de 11 a 20.30 horas.

Los requisitos son estar afiliado a ATSA Junín y presentar el carnet sindical o el recibo de sueldo y el DNI.

Los costos son los siguientes: Individual, afilial, 1.400 pesos; adherente, 3.500 pesos; invitado, 4.200. Grupo familiar de dos integrantes, 2.500 pesos (afiliado); 5.600 (adherente); 6.700 (invitado). Grupo de 3 integrantes: 3.200 (afiliado); 7.900 (adherente), y 9.500 (invitado).

Colonia: juegos, deportes y enseñanza de natación para niños de 4 a 12 años. Se extiende del 16/12/19 al 28/02/20, de lunes a viernes, entre las 14 y las 17 horas.

Transporte opcional de 14 a 17 horas, con la compañía de una de las profesoras de la colonia. Costo total: $4.000.

Requisitos: estar afiliado a ATSA Junín y presentar el carnet sindical o el recibo de sueldo y el DNI.

S.E.C.

El Sindicato Empleados de Comercio de Junín cuenta con el complejo deportivo ubicado en José Hernández e Ituzaingó.

La temporada de pileta comenzará el 7 de diciembre, en el horario de 12.30 a 20. Las inscripciones se realizan en las oficinas del S.E.C., Saavedra 77, en el horario de 8 a 20.30, en mesa de entrada. Teléfonos 4433923 y 4433164.

Los costos son: socios activos, 650 pesos (individual) y 1.300 pesos (grupo familiar). El socio adherente debe abonar 2.900 pesos.

Para el grupo familiar (socio adherente) hay distintas opciones:

Dos personas: 5.000 pesos. Tres personas: 6.000 pesos. Cuatro personas: 7.000. A partir del 5to. Integrante, se debe pagar 600 pesos más.

Colonia de vacaciones, es de 9 a 12, para niños de 3 a 12 años y comenzará el 16 de diciembre.

Los activos pagan por cada niño, 3.600 pesos, sin transporte o en colectivo; con trafic el costo es de 5.800 pesos. Los adherentes, 6.800 pesos, sin transporte o en colectivo, en trafic, 9.600 pesos. El sindicato cobra un 25 por ciento menos al segundo hijo de afiliado, y un 50 menos, al tercero.

Junín Golf Club

El Junín Golf Club cuenta con Colonia de vacaciones para este verano, en el horario de 14 a 18, orientada a la práctica de golf (hay clases de golf) y a la enseñanza de natación. Se puede optar por la extensión de una hora más para las clases de natación exclusivamente, con profesor a cargo.

La colonia incluye campamento y actividades recreativas.

Comenzará el 16 de diciembre y se extenderá hasta el 28 de febrero de 2020.

El costo es de 9.000 pesos para socios y no socios, y de 8.500 para el hermano.

El plus para las clases es de 800 pesos, en diciembre; y de 1.500 pesos por mes en enero y febrero.

Consultar por transporte al cel. 236 4599789.

Respecto a la Temporada de pileta, hijos colonos no pagan.

El grupo familiar es de dos cuotas de 900 pesos (noviembre y diciembre) y una cuota de 5.000 en diciembre.

Individual: dos cuotas de 900 pesos noviembre y diciembre, y una de 2.000 en diciembre.

Club Náutico

El Club Náutico realizará esta temporada de verano una colonia para 30 chicos, quienes estarán a cargo de los profesores Martín Laius y Mariel Daga.

Comenzará el 16 de diciembre y se extenderá hasta el 28 de febrero de 2020.

Es de lunes a viernes de 15 a 18.

Está orientada a la Natación y a los Deportes Náuticos: Optimist, Kayak y Windsurf. Los deportes náuticos continuarán en invierno.

La temporada de colonia para socios es de 10.000 pesos, y de 9.500 por hermano. Es de 11.000 para los no socios, y 10.500 por hermano.

Para transporte hay que consultar al 236 4599789.

Club Junín

La Colonia de Verano en el Club Junín da inicio el 16 de diciembre y se extiende hasta el 28 de febrero de 2020. Hay en dos horarios: de 9.30 a 12.30 y de 15 a 19 (tarde cupo limitado hasta 60 chicos).

Las inscripciones se hacen en la secretaría del club de lunes a viernes de 9 a 12.30 y de 16 a 20.

Los cupos son limitados.

Turno mañana: el costo es, para socios, de 9.750 pesos y de 11.900, para no socios.

Turno tarde: socios, 9.900 pesos; no socios, 12.100 pesos.

Hay descuentos para hermanos.

Se puede pagar con tarjeta, en efectivo, en cuotas también.

Club Independiente

En el Club Independiente, la Colonia de Vacaciones "el Gran Chapuzón” ya comenzó la inscripción en la sede social de la entidad Roja en calle Primera Junta 248 de 10.00 a 12.00 horas, los sábados, o via Facebook Gran Chapuzón.

Se desarrolla de lunes a viernes de 9.30 a 12.30. Está destinada para chicos de entre 3 y 12 años.

Los costos son: 5.700 pesos (socios). Si son dos hermanos, 10.000.

Ex colonos, 6.800 pesos (individual), 12.000 (dos hermanos).

No socios: 7.700 pesos (individual) y 13.000 pesos (dos hermanos).

La temporada de pileta del Club Independiente tiene el siguiente costo: grupo familiar, 6000 pesos (socios), y 8.000 (no socios), hay descuento por pago al contado antes del 6 de diciembre.

El individual mayor de 15 años, paga 2.500 pesos (socios) y 3.500 (no socios); individual hasta 14 años, 1800 pesos (socios) y 2.800 (no socios).

Club BAP

La Colonia de Vacaciones del Club BAP también comienza el 16 de diciembre y se extenderá hasta fines de febrero. Está dirigida a niños entre 3 y 12 años.

El horario es de 9.30 a 12.30, de lunes v viernes.

El costo es de 7.500 pesos por chico, y si son dos hermanos, el segundo abona 4.500 pesos.

La Temporada de Pileta da inicio el domingo 8 de diciembre y se extiende hasta los primeros días de marzo.

Funciona de lunes a viernes de 14 a 20. Sábados de 13 a 20 y domingo, de 12 a 20.

El costo es: individual menor, 3000 pesos (socios) y 4.300 (no socios).

Individual mayor de 16 años, 3.800 pesos (socios) y 5.300 (no socios).

Matrimonio o pareja: 5.800 pesos (socios) y 7000 (no socios).

Grupo familiar dos mayores y tres menores: 7.500 (socios) y 9.500 (no socios).

Jugadores del club abonan 2.500 pesos.

Club Sarmiento

La colonia del Club Sarmiento funciona en dos turnos: mañana, de 9.30 a 12.30; y de tarde de 14 a 18.

Turno mañana: para socios, 8.200 pesos y no socios, 8.900.

Turno tarde: socios, 8.699 pesos; y no socio, 9.600.

Hay un 10 por ciento de descuento para hermanos.

Informes e incripción en secretaría del club o a los teléfonos 154601016 (profesor Carlos) o 154599247 (profesora Naty).

Club Newbery

La Colonia de Vacaciones “El aviador”, del Club Newbery, dará comienzo el 16 de diciembre, de 14 a 17.30.

Los costos son: socio individual, 5.500 pesos; dos hermanos, 9.600 pesos; tres hermanos, 12.700 pesos. No socios: individual, 6.300 pesos, dos hermanos, 10.300; tres hermanos, 14.200.

La reunión de padres es el 28 de noviembre a las 20 horas.

La colonia realiza actividades recretivas, lúdico-expresiva, natación, talleres, campamento, bicicleteada o caminata.

La temporada de pileta es de 3.000 para el socios individual; y el grupo familiar, 5.500 pesos. No socio, 6.300 pesos.

Contactos: Rodrigo, 236 4377400; Daiana, 236 4339033.

Sociedad Italiana

La Colonia de Vacaciones de la Sociedad Italiana lleva más de diez años funcionando a pleno.

Comenzará el 16 de diciembre y será hasta fines de febrero, estando a cargo el profesor Pablo Ferrara,

Funciona de lunes a viernes de 15.30 a 19, y es para niños de 3 a 12 años.

Los socios abonan 8.200 pesos y los no socios, 9.500. Si son dos hermanos socios, 13.500 pesos los dos, y los no socios, 17.000.

La inscripción es en la sede de Belgrano 84, de 9 a 12.30 de lunes a viernes. Tel 4422340.

La Temporada de Pileta da inicio el 15 de diciembre, es de lunes a lunes, de 12.30 a 20.

Es para socios exclusivamente. Los mayores abonan 6.500 pesos. Cinco amigos mayores, 26.000. Jubilado, 5.500.

Matrimonio con hijo menor de 12 años, 11.630 pesos.