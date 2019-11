Linda experiencia deportiva vivieron los juveniles golfistas Ariaudo, Zuchiatti, Tintorelli y Córdova

Muy linda experiencia para Pilar “Pili” Ariaudo, Celina Zuchiatti, Salvador Tintorelli y Pedro Córdova, representantes del Junín Golf Club, quienes estuvieron en la Escuela de Entrenamiento en Pilar Golf Club y el sábado pasado participaron del "Promesas Cup", torneo que se disputó en paralelo al Abierto de la República en el Jockey Club Argentino.

Los noveles exponentes participaron con gran entusiasmo de las actividades que protagonizaron, disfrutando entre amigos y desde la entidad se destacó que “Es un orgullo para el Junín Golf Club ver a todos los chicos de la Escuela de Menores crecer día a día. Agradecemos a cada uno de los familiares que acompañan incondicionalmente; y a Pablo Martínez, profesor de la escuelita, por la dedicación con la que trabaja para que cada uno de los chicos se convierta en un buen jugador y un mejor golfista”.

De los juninenses, “Pili” Ariaudo se adjudicó la categoría damas de 12 y 13 años y junto a otros representantes locales van a participar este fin de semana del tradicional campeonato de menores 2019.

Semifinales y finales del campeonato del club 2019

Este fin de semana en los links locales, se van a disputar las semifinales y finales del Campeonato del Club 2019, motivo por el cual la cancha se encontrará cerrada sábado y domingo, invitándose a los aficionados a ver buen golf y luego, celebrar con el tradicional lunch de premiación.

El fin de semana pasado se llevó a cabo la etapa clasificatoria, a 36 hoyos, de este Campeonato del Club auspiciado por "Sanatorio Junín".

El lunes 18, feriado nacional, una vez confeccionados los emparejamientos entre los 8 clasificados de cada categoría, se disputaron los cuartos de final, siendo estos los resultados de los "match play":

Categoría Caballeros:

(1) Rodríguez M. 7up a (8) Dos Reís M.

(2) Bocaccio P. 6 up a (7) Saínz G.

(3) Mussi F. 3 up a (6) Borruto J.

(4) Etchepare I. 4 up (5) Jadech G

Categoría Damas:

(1) Ghione P. 5up a (8) Lamberto A.

(2) Bozzini M. 5up a (7) Velasco G.

(6) Paz P. hoyo 19 a (3)Yódice C.

(4) Bullo M. 3 up a (5) Petraglia M.

Categoría 0-9 Caballeros:

(8) Rivera J. Hoyo 19 a (1) Mussi A.

(2) Ratto F. 4 up a (7) Etchezuri T.

(3) Bianchi H. 3 up a (6) Comino F.

(5) Rodríguez J. 7 up a (4) Lorio L.

Categoría 10-16 Caballeros:

(1) Mingorance 6 up a (8) San Juan

(7) García G. 3 up a (2) Farías L.

(3) Caminiti M. 2up a (6) Celsi R.

(5) López M. 2 up a (4) Basili F.

Categoría 17-36 Caballeros:

(8)Mecozzi O. 3 up a (1) Pugliese G.

(7) Córdova P. 4 up a (2) Tapia M.

(3) Díaz J. 3 up a (6) Troiano C.

(4) Marsetti G. 5 up a (5) Canova C.

Categoría Senior:

(1) Daga J. 3 up a (8) Martínez O.

(7) Gazzia C. 5 up a (2) Alzari O.

(3) Bazzani G. 4 up a (6) Gómez O.

(4) Velasco L. 5 up a (5) Garzillo M.

Torneo “Óptica Pehuén”

Por otra parte, siguiendo con el calendario previsto por la dirigencia del Junín Golf Club, el sábado 30 del corriente mes se realizará el torneo auspiciado por Óptica Pehuén, contando el mismo con buenos premios, sorteos y lunch de entrega de reconocimientos a los mejores posicionados.

Colabora como sponsor la empresa "Oakley", que montará carpa con sus productos y regalos para los participantes.