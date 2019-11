Gran convocatoria tuvo el evento que se concretó en el Complejo Municipal

La tercera Máster de Class de Strong by Zumba que organizó en nuestra ciudad la profesora local Luciana Alegre, contó con la participación de instructores y alumnos de más de una docena de localidades de distintos puntos del país.

Se efectuó en las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal “General San Martín” y al cabo de la misma, la profesora Alegre fue la encargada de agradecer por "la gran convocatoria que hemos tenido en esta tercera edición de la máster class de strong by zumba. Se ha sumado mucha gente de afuera y estamos muy contentos de que cada vez más se sumen a esta disciplina que ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Quiero agradecer al Municipio por el acompañamiento y por estar siempre presente, con nosotros y con todas las disciplinas deportivas de la ciudad".

Seguidamente, “Lula” destacó que "Hace tres años que esta propuesta existe en el mundo del fitness y es muy bueno ver cómo cada día se suman más personas a practicarlo, el strong by zumba es una forma de entrenamiento diferente, que trabaja todo el cuerpo y hace bien a la mente", concluyó.

“Sumarse a la actividad física para vivir mejor”, destacó Daniel Pueyo

Por su parte, Daniel Pueyo, subsecretario de Educación y Deportes del Municipio, felicitó "A ´Lula´ Alegre por la iniciativa y la convocatoria. Nos encanta ver el Complejo Municipal lleno de actividades, como esta, algo que se repite todos los fines de semana, porque eso significa que cada vez más personas se suman a la actividad física, para vivir mejor", destacó el funcionario.