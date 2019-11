Claudio Impala y Marita Ríos, campeones

Muy buenas actuaciones cumplieron los pedalistas de la Asociación Ciclista Juninense y de la Asociación de Ciclista Norte de Buenos Aires (Acinoba), en el campeonato argentino Master que se disputó en el velódromo “Julio Polet” de la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

Se coronaron campeones Claudio Impala y “Marita” Ríos, biker de Leandro N. Alem radicada en nuestra ciudad, en tanto que otros exponentes de nuestro medio cumplieron también buenas performances.

Entre ellos, Emiliano Zanchetta, quien finalizó quinto en persecución individual Master A-2, y Gonzalo Deheza, cuarto en persecución individual Elite II.

Impalá se coronó en la competencia de vueltas puntables de la categoría Master A-1, corriendo para la Acinoba, en tanto que “Marita” Ríos fue ganadora de la prueba de persecución individual y se trajo medalla, de plata en la carrera de 500 metros y en vueltas puntables.

Sobre la alegría vivida, Claudio Impalá destacó en sus redes sociales: “Mi primer título de campeón argentino: Que alegría compartirlo con toda mi familia, con mis compañeros de entrenamiento, incluido nuestro motoquero genial, con toda la gente que tanto me alentó durante la carrera, con todos los q me escribieron mensajitos. Emocionante para todos, con esta banda loca que convivimos 5 días, con todos los que quedaron en Junín alentando. Con mi nueva Asociación, Acinoba, que me permitió representarla y con la de siempre, la Juninense. Por último, con todos los que estuvieron hace justo un año, cuando me pegué terrible palo y sólo pensaba en bajar los brazos.

Eso es lo que más me emociona y me demuestra que nunca hay q rendirse. Gracias a todos por compartirlo conmigo”, destacó el campeón en su cuenta de Facebook.

Debe destacarse que en el medallero, la Asociación Ciclista Juninense finalizó en sexto lugar, siendo ganadora la Acinoba a la cual Impalá le aportó una de las medallas, escoltada por la Asociación Ciclista Marplatense, entidad anfitriona.

Las posiciones finales

En las diferentes competencias, las posiciones finales fueron estas:

Vueltas puntuables Master B1

Campeón: Claudio Impalá-ACINOBA

Sub Campeón: Han Chung Ho-Metropolitano

Tercero: César Rosello-Juninense

Damas persecución individual

Campeona: Marita Ríos – Juninense

Sub Campeona: Corina Butti – Mar y Sierras

Tercera: Alejandra Alliegro – Pueblo de la Paz

Vueltas puntables damas

Campeona: Daniela Agretti-ACCOS

Sub Campeona: Marita Ríos-Juninense

Tercera: Alejandra Alliegro-Pueblo de La Paz

500 metros damas

Campeona: Daniela Agretti- ACCOS

Sub Campeona: Marita Ríos-Juninense

Tercera: Corina Butti- Mar y Sierras

Velocidad olímpica

Master A

Campeones: ACINOBA. Javier Drascovich; Pablo Drascovich; Emanuel Grosso

Sub Campeones: Regional La Plata: Román Regino; Ignacio Davis; Lucas Ricco

Terceros: Regional La Plata: Damián Pascual; Claudio Reybaud; Darío Rubiola

Master B

Campeones: Mar y Sierras,con Sergio Ramos; Carlos Schaab; Gerardo Tami

Sub Campeones: Metropolitana: Han Chung Ho; Diego Vargas; Silvio Ottolini

Terceros: Pueblo de la Paz: Rubén Gregori; Eduardo Leguizamón; Gustavo Villarruel

Vueltas puntables elite II

Campeón: Maximiliano Colzani-ACINOBA

Sub Campeón: Leandro Burgois-Pueblo de la Paz

Tercero: Martín Garro-Metropolitana

Master A1

Campeón: Carlos Mansilla-ACCOS

Sub Campeón: Cristian Dentella-Juninense

Tercero: Emanuel Grosso-ACINOBA

Master A2

Campeón: Jorge Adrián Sosa-Mar y Sierras

Sub Campeón: Cristian Sotelo-ACINORSA

Tercero: Sergio Franqui-Olavarría

Master B2

Campeón: Javier Lobosco-Olavarría

Sub Campeón: Eduardo Leguizamón-Pueblo de la Paz

Tercero: Adrián Berini-Santafesino

Cuarto: Edgardo Berasaluce-Juninense

Master C1

Campeón: Luis Vegetti-ACCOS

Sub Campeón: Adrián Pozzolli- Regional La Plata

Tercero: Carlos Brivio-Regional La Plata

Master C2

Campeón: Ricardo Pereyra-Cordobesa

Sub Campeón: Jorge Cogliatti-Santafesino

Tercero: Walter Tanzi-Mar y Serras

Master D1

Campeón: Roberto Vuletich-Sur Cordobés

Subcampeón: Francisco Posse-Olavarría

Tercero: Nestor Torres-Mar y Sierras

Master D2

Campeón: Juan Damico-Juninense

Subcampeón: Miguel Macchi-ACINOBA

Tercero: Juan Garcia-Olavarría

Master E

Campeón: Juan Carlos Haedo-Regional La Plata

Sub Campeón: Carlos Reybaud-ACINPROBA

Tercero: Ricardo Bustos-Santafesino

Cuarto: Ignacio Ortellado-Mar y Sierras

Master D2

Campeón: Eduardo Grigioni-Reg. La Plata

Sub Campeón: José Chaar-Pueblo de la Paz

Tercero: Juan Damico-Juninense

Cuarto: Miguel Macchi-ACINOBA

Master D1

Campeón: Carlos Daniel Zicavo-Pueblo de la Paz

Sub Campeón: Gustavo Fernández-Metropolitana

Tercero: Carlos Widmer-Norte de La Pampa

Master C2

Campeón: Aníbal Luna-Mar y Sierras

Sub Campeón: Alejandro Carrusca-La Plata

Tercero: Alberto Joly-Santafesina

Master C1

Campeón: Daniel Rodríguez-Mar y Sierras

Sub Campeón: Javier Drascovich-ACINOBA

Tercero: Silvio Ottolini-Metropolitana

750 METROS

Master B2

Campeón: Roberto Díaz-Santafesino

Sub Campeón: Eduardo Leguizamón-Pueblo de la Paz

Tercero: Pablo Drascovich-ACINOBA

Master B1

Campeón: Luciano Tala-Pueblo de la Paz

Sub Campeón: Carlos Schaab-Mar y Sierras

Tercero: César Rosello-Juninense

KILÓMETRO

Master A2

Campeón: Ignacio Davis-Reg.la Plata

Sub Campeón: Jorge Luis Martínez-Santafesino

Tercero: Jorge Adrián Sosa-Mar y Sierras

Master A1

Campeón: Emanuel Grosso-ACINOBA

Sub Campeón: Santiago Eder-Juninense

Tercero: Diego Massari-ACINOBA

Elite II

Campeón: Juan Rodríguez-ACINOBA

Sub Campeón: Martín Garro-Metropolitano

Tercero: Leandro Burgois – Pueblo de la Paz

Scratch

Master A1

Campeón: Luciano Pereyra-Santafesino

Sub Campeón: Emanuel Grosso-ACINOBA

Tercero: Cristian Dentella-Juninense

Velocidad

Master A1

Campeón: Emmanuel Grosso-ACINOBA

Subcampeón: Ezequiel Mazzari-ACINOBA

3-Luciano Briloni-ACINOBA

Master A2

Campeón: Ignacio Davis-La Plata

Subcampeón: Damián Pascual-La Plata

Tercero: Darío Rubiola-La Plata

Master B1

Campeón: Carlos Schaab-Mar y Sierras

Subcampeón: Rubén Gregori-Pueblo de La Paz

Tercero: Gerardo Tami-Mar y Sierras

Master B2

Campeón: Roberto Díaz-Santafesino

Subcampeón: Román Regino-La Plata

Tercero: Daniel Orejuela-Pueblo de La Paz

Master C1

Campeón: Marcelo Heinse-ACINOBA

Subcampeón: Silvio Ottolini-Metropolitana

Tercero: Enrique Dalmolin-Sur Correntino

PERSECUCIÓN INDIVIDUAL

Master D1

Campeón: Vicente Zoric-Santafesino

Sub Campeón: Néstor Morena-Pueblo de La Paz

Tercero. Ricardo Iriberri-Pueblo de La Paz

Master D2

Campeón. Miguel Macchi-ACINOBA

Sub campeón: Roberto Martinez-Olavarría

Tercero: Eduardo Grigioni-La Plata

Master E

Campeón: Juan Carlos Haedo-La Plata

Sub Campeón: Ignacio Ortellado-Mar y Sierras

Tercero: Ricardo Bustos-Santafesino

Master C2

Campeón: Ricardo Pereyra-Cordobés

Sub Campeón: Walter Tanzi-Mar y Sierras

Tercero: Salvador Lombardo-Metropolitano

Master C1

Campeón: Luis Vegetti-ACCOS

Sub Campeón. Adrian Fioti-Pueblo de La Paz

Tercero: Carlos Brivio-La Plata

Master B2

Campeón: Wilson Ramseyer-Juninense

Sub Campeón: Javier Lobosco-Olavarría

Tercero: Juan Manuel Filonov-Litoral santafesino

Cuarto: Carlos Varese – Chaqueño

Quinto: Luciano Marcantonio – Juninense

Master B1

Campeón: Javier Lescoulie-ACINOBA

Sub Campeón: Patricio Sesnich-Neuquino

Tercero: Facundo Tapia-Santafesino

Elite II

Campeón: Leonardo Burgois-Pueblo de La Paz

Sub Campeón: Carlos Lizama-Neuquino

Tercero: Juan Ignacio Barrone-Mar y Sierras

Cuarto: Gonzalo Dehezza – Juninense

Master A2

Campeón: Jorge Adrian Sosa-Mar y Sierras

Sub Campeón: Guillermo Enrique-Sur Correntino

Tercero: Claudio Martínez-Mar y Sierras

Cuarto: Sergio Franqui – Olavarría

Quinto: Emiliano Zanchetta – Juninense

Master A1

Campeón: Luciano Pereyra-Santafesino

Sub Campeón: Carlos Mansilla-ACCOS

Tercero: Santiago Eder-Juninense

Scratch

Master D2

Campeón: Juan Damico-Juninense

Sub Campeón: José Chaar-Pueblo de La Paz

Tercero: Juan Pedro García-Olavarría

Master D2

Campeón: Vicente Zoric-Santafesino

Sub Campeón: Jorge Filardi-Metropolitana

Tercero: Gustavo Fernández-Metropolitano.