Martín Pratti afirma que “con sacrificio y perseverancia, se puede llegar muy lejos”

Herrero de profesión, Martín Pratti -de 34 años- comenzó hace más de 25 con la pasión por el patín carrera.

Orgulloso papá de Delfina, de 4 años, el flamante coronado en el Campeonato Argentino Máster de Roller 2019 fue esperado por una gran cantidad de familiares, amigos y vecinos de Morse, su pueblo, donde lo felicitaron por la consagración.

Allí, tras ser paseado en una unidad de los bomberos por calles de la localidad, seguido por una gran caravana de autos y muchas personas que salieron a las veredas para saludarlo, se mostró agradecido y "realmente feliz, porque jamás imaginé este recibimiento”.

Sobre sus inicios en el patín carrera, Pratti dijo a Democracia: "tenía 8 años cuando empecé a patinar, creo que se debió a la adrenalina que provoca y sigue provocando andar sobre ruedas. Conozco a Rocío Tuñón y fue con ella que empecé en la escuelita que tenía en Morse, es una genia como persona y profesora, me enseñó muchísimo, ella tiene que ver mucho en todo esto que me está pasando. Debo destacar que volví a los rollers después de 18 años sin entrenar, dejé a los 15 cuando Rocío no dio más clases en Morse. Recuerdo que ella nos llevó a competir por muchos lados y, por ejemplo, no me olvido más en el año 1996 -yo tenía 11 años-, nos llevó a Mar del Plata, al primer campeonato sudamericano que se hacía en el país y finalicé segundo en mi categoría. Después volví a correr en el primer maratón que se hizo en Junín, que organizaba la Escuela de Julia Francese. Participé en los cinco kilómetros, aunque quería correr un kilómetro, ya que no sabía si llegaba. Ahí me convencí y empecé todo nuevamente".

Crecimiento del patín carrera

Tras destacar que hay muchas competencias en todo el país, en diferentes categorías, y la división Máster que corro yo, es bastante nueva, fue creada hace tres años a nivel nacional y está creciendo", Martín manifestó:

"En Junín hay tres grupos que practican patín carrera, la escuela de Julia Francese, con quien entrené un tiempo, la Escuela Sprint de Martín y el FDM Team, que es un grupo que se formó hace poco. Yo entrenó sólo, con la ayuda de mi hermana, que es quien me arma las rutinas físicas. El patín está creciendo cada vez más en el país y eso está genial. Yo tengo el apoyo del Gobierno de Junín, y desde el primer día que le comenté a Daniel Pueyo (subsecretario de Deportes y Educación), sobre que quería correr el campeonato argentino, no dudó en ayudarme. Después tengo el apoyo de empresas que me dieron una gran mano, como Perkusic, Hugo Cieri, Campini & Catena, Mecánica Policrite, Javier Rascovich y algunos más, que no quieren que los nombre".

Luego, Pratti remarcó que "El año pasado, a esta altura de la temporada, me fui a correr la última fecha del Máster 2018 a Ezeiza, como para ver dónde estaba parado, y quedé segundo en la general de los 21 kilómetros, en la que fue la primera vez en mi vida que la corría. Ahí empecé a entrenar todos los días, ansioso de correr el campeonato 2019, y este año se disputó la primera fecha en Paraná, Entre Ríos. La segunda se realizó en Carlos Paz, Córdoba, la tercera en La Rioja capital y la última en Rosario (Santa Fe). Gané todas las fechas de la general y de mi categoría, algo que nunca me imaginé. Fue un verdadero sueño coronándome campeón argentino Máster de patín carrera".

Luego de expresar que "Este es un deporte muy lindo y divertido. Al principio puede que no sea costoso, pero mientras más vas perfeccionando y queriendo competir a otros niveles, puede que sea más costoso, pero con sacrificio y perseverancia, se puede llegar muy lejos. No escuchen los malos consejos, como ´vos no podés´, ´te falta mucho´, yo les digo que querer es poder. Quiero dar las gracias a todos los que están difundiendo el patín carrera, porque nos ayuda a todos a crecer y está bueno para la gente que se quiera sumar se anime. Agradecer a Javier Rascovich, a Daniel Pueyo, a mi novia, a familiares y amigos y a todas las empresas que anteriormente nombré y que me ayudan muchísimo", cerró el flamante campeón argentino máster de roller 2019.