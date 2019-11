Exponentes locales en “La Milla Urbana” de la Ciudad de Buenos Aires

Hoy sábado se correrá prueba atlética “La Milla Urbana”, enla Ciudad Autónoma de Buenos Aires, auspiciada por una firma comercial New Balance, que vende zapatillas deportivas.

Participarán los mejores atletas del país, entre ellos Guido Cirona, Ricardo Anca, Walter Perasso, Anibal Haran y Marcelo Frías todos de la Agrupación Atlética "Los Flamencos".

A diferencia de las pruebas de calle, con distancias más extensas, esta competencia -que se desarrollará por un circuito urbano de Buenos Aires-, tendrá muchas largadas y diferentes series clasificatorias, tal como sucede en la pista. La competencia se pondrá en marcha en avenida Roque Saenz Peña y Esmeralda, en pleno Centro Porteño, a partir de las 17:00hs. Se premiará a los tres primeros puestos de cada categoría y se entregarán medallas Finisher a todos los finalistas.

La prueba, que se desarrolla por New Balance hace algunos años, cuenta con un circuito sudamericano con fechas en Chile, Uruguay, Ecuador, Panamá, Perú y Colombia. A partir de este año, sumó a Argentina a su calendario.

Con distancias que habitualmente tienen a la calle como escenario, la Milla Urbana es una propuesta diferente, una prueba eminentemente de pista, que acerca a los corredores aficionados sin tanto vínculo con el atletismo.



Las categorías

Se podrá competir en CABA en las siguientes categorías:

Elite Femenino y Masculino General por edades Femenino y Masculino

Clasificación por edades: Milla Kids: 3 a 9 años; K1: 10 a 12 años; K2: 13 a 15 años; Categoría A: 16 a 19 años; B: 20 a 29 años; C: 30 a 34 años; D: 35 a 39 años; E: 40 a 44 años; F: 45 a 49 años; G: 50 a 54 años; H: 55 a 59 años; I: 60 a 64 años; y categoría J: 65 en más

Atletas con discapacidades podrán competir en Silla de ruedas, Categoría No Videntes B-1, Categoría Disminuidos visuales B2/B3, Categoría Otras discapacidades y Atletismo Asistido.