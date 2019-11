Social de Junín se coronó Campeón Sub 18

Social de Junín ganó ayer el título Sub 18 de la Asociación Hockey Centro Buenos Aires. Además Sarmiento fue subcampeón en la categoría Sub 14.

En sub 14 se premió a las goleadoras: Ana Pancotti de San Martín de 9 de Julio y Agustina López de Ciudad de Bolívar. En Sub 18: Viki Saballo de Banco Nación de Bragado y Celeste Vázquez de Atlético 9 de Julio.

Valla menos vencida

Catalina Insúa, arquera de Sub 18 de Social de Junín, fue premiada como la valla menos vencida del campeonato.

Posiciones finales

Sub 14

1) Huracán de Carlos Casares

2) Sarmiento de Junín

3) Ciudad de Bolívar

4) Atlético 9 de Julio

Sub 18

1) Social de Junín

2) Banco Nación de Bragado

3) Atlético 9 de Julio

4) Ciudad de Bolívar

Finales sub 16 y primera

El fin de semana del 16 y 17 habrá otras dos finales de hockey femenino. Es el turno de las sub 16 y primera división. Se juega en las canchas de Sarmiento y Social, reservándose ésta última para los partidos finales.