Continúa el campeonato en el club Junín

Continúa hoy una nueva edición de la Copa Toyota Pichetti en el trinquete del club Junín, con este cronograma de partidos programados.

Hoy (tercera)

20 Silvio Pernigotti-Lalo García vs Gastón López-Lucas Duretti

20.30 José Luis Mansilla-Rafa Pellegrino vs Eduardo Muscariello-Joel

21 Piero Vozzi-Cristian Gutiérrez vs Santiago Quatrini-Rubén Maldonado

Jueves 24

20 Mauricio Puerari-Gustavo Prandi vs Javier Pichetti-Alejandro López (segunda)

20.30 Juancito Cristini-Raúl Albornoz vs Sergio Elicetche-Joni Lezcano (primera)