El Municipio entregó material deportivo a diferentes clubes de nuestra ciudad

El Municipio de Junín hizo entrega de materiales deportivos a varios clubes de la ciudad. Cabe recordar que estos materiales se otorgan dos veces al año para que las instituciones cuenten con pelotas, pecheras y conos, entre otros, con el objetivo de llevar adelante la práctica deportiva. También se busca a través del deporte la enseñanza de valores para que se puedan aplicar en la sociedad.

Al respecto, el subsecretario de Deportes y Educación, Daniel Pueyo, sostuvo que "siempre nos pone contentos tener continuidad en este proyecto que se inició desde el comienzo de la gestión. Estamos otorgando material deportivo dos veces al año, uno cuando se inicia y otro en esta fecha para que ningún club se quede sin el mismo ya que es esencial para las prácticas deportivas. Cuando hablamos que hay chicos en un club, tienen que tener todo lo necesario para aprender y jugar. Este proyecto lo hacemos en conjunto con la provincia y nos permite que todos los clubes que tengan escuelitas de fútbol, tengan este material".

"El deporte nos iguala a todos con sus reglas y partiendo desde allí es mucho más sencillo el trabajo. Luego cada profe lo trabaja en lo diario, haciendo que no falte a los entrenamientos, respetando al rival, al árbitro y al equipo. Son todos valores que se van inculcando para tener una sociedad más justa", expresó Pueyo.

Por su parte, Gastón Freda, presidente del CADA, dijo que "gracias por esta entrega y le agradezco a Daniel (Pueyo) porque siempre está presente y junto a nosotros. Cuando llegan pelotas nuevas o pecheras, los chicos se ponen muy contentos y el incentivo es otro. En el club intentamos enseñarles valores, la conducta y el respeto hacia los demás".

A su vez, Ricardo Videla, técnico de las inferiores del CADA, manifestó que "nosotros somos agradecidos porque si no tenés material para trabajar todo es más complicado. Es importante el aporte que hace el Municipio por intermedio de Daniel Pueyo. Es como la escuela, si no tenés los elementos es muy difícil aprender. Vienen muchos chicos a entrenar y es muy importante poder contar con el material adecuado para que puedan mejorar. Esta es la tercera vez que se entrega material y el Municipio siempre está atento a cualquier cosa que necesitemos".

Para finalizar, Sergio Maití, del Club Junín, destacó que "quiero agradecer en nombre del Club a la gestión de Daniel Pueyo y a la Subsecretaría de Deportes de la Provincia porque es importante contar con elementos deportivos. Además, vienen colaborando con nuestra institución desde hace mucho tiempo. Con respecto a los valores a través del deporte, es muy importante porque el chico tiene un compromiso con sus compañeros, la sociedad y su club. Es muy bueno poder formar personas de bien a través del deporte para que luego hagan mejor una sociedad".