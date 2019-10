A puro tackle, se vivió en Los Miuras una gran jornada de rugby femenino

El Club Los Miuras de nuestra ciudad fue escenario ayer del inicio del Torneo Nacional de Clubes de Rugby Femenino, que se disputa en nuestra ciudad hasta hoy.

En el certamen participan 500 jugadoras de todo el país, cuenta con 32 participantes en total, 16 en la categoría Mayores y los restantes 16 en juveniles. Todos los encuentros se disputarán en las canchas del Club Los Miuras.

El Nacional cuenta con la organización de la Unión Argentina de Rugby (UAR) y de Unión de Rugby Del Oeste de Buenos Aires (UROBA). Respaldan: el Club Los Miuras y el Gobierno de Junín.

Resultados

Mayores (cancha 1) (*)

Universidad de Córdoba vs. La Plata Rugby (Z1): 19-19

Argentino de Bahía Blanca vs. Deportivo Portugués (Z1): 35-26

Centro Naval (URBA) vs. Paliue de Bahía Blanca (Z2): 30-7

Cardenales RC de Tucumán vs. Pumai RC de Mendoza (Z2): 32-0

Aguara Guazú RC de Tucumán vs. Universitario de Córdoba (Z3): 5-19

Caraya RC de Misiones vs. Old Resian RC de Rosario (Z3): 10-17

Capri de Misiones vs. Catriel de Neuquén (Z4): 27-0

Chiroga RC de Santa Fe vs. Universitario de San Luis (Z4): 17-0

Universidad de Córdoba vs. Portugués (Z1): 48-0

Argentino vs. La Plata (Z1): 26-12

Centro Naval vs. Pumai RC (Z2): 36-5

Cardenales vs. Paliue (Z2): 58-0

Aguara Guazú vs. Old Resian RC (Z3): 29-0

Caraya RC vs. Universitario (Z3): 10-5

Capri vs. Universitario VM (Z4): 41-7

Chiroga RC vs. Catriel RC (Z4): 22-0

(*) El resto de los partidos programados se suspendieron por el mal tiempo y se jugarán hoy.

Juveniles (cancha 2)

Alberdi RC de Tucumán vs. Alta Gracia de Córdoba (Z3): 15-7

Águilas Sáenz Peña de Chaco vs. Caranchos de Rosario (Z3): 15-0

Caza y Pesca de Formosa vs. COSEBA de Santa Cruz (Z4): 5-10

Charoga RC de Santa Fe vs. Huaziul RC de San Juan (Z4): 22-0

Club Social de La Rioja vs. La Querencia de Tucumán (Z1): 17-0

Argentino de Trenque Lauquen vs. Deportivo Portugués (Z1): 17-15

Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó vs. Racing de Chivilcoy (Z2): 10-17

Aguara Guazú de Tucumán vs. Pumai RC de Mendoza (Z2): 22-7

Alberdi vs. Caranchos (Z3): 14-0

Águilas vs. Alta Gracia (Z3): 5-12

Casa y Pesca vs. Huaziul (Z4): 31-7

Charoga vs. COSEBA (Z4): 5-12

Club Social vs. Portugués (Z1): 19-0

Argentino vs. La Querencia (Z1): 0-7

Gimnasia y Esgrima vs. Pumai RC (Z2): 0-15

Aguara Guazú vs. Racing (Z2): 5-15

Alberdi vs. Águilas (Z3): 17-5

Caranchos vs. Alta Gracia (Z3): 0-14

Caza y Pesca vs. Charoga (Z4): 10-22

Huaziul vs. COSEBA (Z4): 7-5

Club Social vs. Argentino (Z1): 12-12

Portugués vs. La Querencia (Z1): 5-10

Gimnasia y Esgrima vs. Aguara Guazú (Z2): 0-15

Pumai RC vs. Racing (Z2): 5-22