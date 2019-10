El juninense Uriel Muñoz cosechó medalla de oro en la competencia de 2000 metros

Uriel Muñoz, juvenil atleta enrolado en la Escuela “Galas de Junín”, le aportó una nueva medalla de oro para la delegación de la Provincia de Buenos Aires en la final 2019 de los Juegos Evita Nacionales y Adaptados, competencia que ayer finalizó en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

El deportista que entrena en nuestra ciudad a las órdenes de Gerardo Héctor González, había ganado anteayer su serie y en la víspera, en la final disputada en la pista “Justo Román” de “La ciudad feliz”, ganó con contundencia, con un tiempo de seis minutos 31 segundos 61 centésimas.

Para graficar el gran nivel de la competencia, vale destacar que el ganador de los Torneos Bonaerenses, Leonardo Guerrero, atleta también de nuestra Provincia, terminó quinto y no pudo seguirle el tren al pibe de Junín, quien tras confirmarse los resultados, subió a buscar la medalla de oro obtenida, acompañado por su padre, Pablo Muñoz, quien lo acompañó a Mar del Plata.

Compartieron el podio el sanjuanino Enrique Ramiro Fernández, medalla de plata, y el santafesino Benjamín Castillo, quien se quedó con la presea bronceada.

Las posiciones

Las posiciones finales fueron estas:

Ps. Atletas/Provincias.....................................Tiempos

1-Muñoz, Uriel/Junín-Bs. Aires.......................... 6.31.61.

2-Fernández, Enrique R./San Juan.....................6.32.52.

3-Castillo, Benjamín/Santa Fe...........................6.34.49.

4-Salmín, Lautaro/San Luis...............................6.34.58.

5-Guerrero, Leonardo/Bs. Aires...........................6.37.15.

6-Cassia, Santiago/Mendoza.............................6.44.99.

7-Mirón, Tomás/Capital Federal..........................6.46.31.

8-Andino, Máximo/Entre Ríos............................6.47.77.

9-Jiménez, Lucas/Sgo. del Estero.......................6.49.52.

10-Badio, Ignacio A./Santa Fe............................6.50.11.

11-Marrassini, Nicolás/C.Federal........................6.50.76.

12-Ramírez, Benjamín/Entre Ríos.......................6.50.85.

13-Rebolledo, Diego/Neuquén...........................6.50.95.

14-Arzaute, Braian N./Corrientes.........................6.51.33.

15-Galian lorger, Thiago/Neuquén.....................6.51.60.

16-Caliva Rivero, Eric S./La Rioja........................6.52.40.

Cuarto puesto en el seven de rugby

En el cierre de la competencia del seven de rugby, ayer perdió 19 a 7 ante Santiago del Estero (en el partido por el tercer y cuarto puesto) el equipo de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires, que dirigió el juninense Mariano Zinani.

Con ello, el conjunto de la Uroba terminó en el cuarto puesto y no pudo lograr medallas, estando entre sus integrantes los rugbiers juninenses Patricio Pastor y Agustín Massutti.

En la etapa previa, habían vencido 19 a 5 a Corrientes y 33 a 5 a Entre Ríos, y perdido ante Santa Fe, 15 a 12, y por los semifinales frente a Tucumán.

Las dos medallas de Sofía Bontempi

Completando la actuación de los juninenses, recordemos que la ajedrecista Sofía Milagros Bontempi Garrote, de 12 años, logró la medalla de oro por equipos de la categoría Sub-14 con el equipo de Provincia de Buenos Aires.

Junto a “Sofi” obtuvieron el primer puesto los trebejistas Candela Francisco Guecamburu (gran maestra pese a su corta edad), Costanza Bertorello, Máximo Boh, Juan Cruz Mouly y Agustín Fuentes, exponentes de Vicente López, Villa Martelli, La Plata y Pilar que formaron el team campeón junto a la juninense, con 13 puntos en siete rondas jugadas.

A ese conjunto, Bontempi le aportó triunfos ante la misionera Priscila Pereyra Da Rosa; Joaquín Romero (Salta), Belén Esquivel (Capital Federal); Catalina Cavalleri (San Luis) y Victoria Mercedes Noguera (Entre Ríos), en tanto que empató por la quinta fecha, frente a Julieta Giménez, de Santa Fe.

Solo perdió con el jujeño Fabián Rodríguez Porco, en la segunda partida, con lo cual aportó 5 ½ puntos de 7 al equipo de Provincia de Buenos Aires.

En cuanto a la competencia torneo individual, en la que compartió la segunda posición y terminó tercera y medalla de bronce (pro sistema Bucholtz de desempate) Sofia Bontempi venció a Johana Gómez, de Neuquén; a Selene Abril Petersen, de Jujuy; a Victoria Mercedes Noguera, de Entre Ríos; a Zoe Foschiatti, de Tierra del Fuego; a Abril Angeloni, de Santa Fe, y a Jorgelina Musique, de Chubut.

Solo perdió con la santafesina Floriana Santos, con lo cual totalizó seis de siete puntos en disputa y quedó a media unidad de la campeona y medalla de oro, la gran maestra también representante de Buenos Aires, Candela Francisco Guecamburu, quien cerró su planilla con con 6,5; secundada por la salteña Karen Nerina Gaite (medalla de plata por sistema de desempate) y por la juninense Bontempi (presea de bronce), ambas con 6.