Ganaron “Los Pumas” y estarán en Francia 2023

El seleccionado argentino, “Los Pumas”, venció ayer a Estados Unidos 47 a 17 (primer tiempo 19 a 5) en su despedida de la IX Copa del Mundo de Rugby 2019 que se disputa en Japón, donde logró clasificar a Francia 2023 pero con la decepción de no haber llegado a cuartos de final.

El partido se jugó en el Kumagaya Rugby Stadium, ubicado en la ciudad de Saitama, y con el triunfo el equipo dirigido por Mario Ledesma se aseguró el tercer puesto del grupo “C” y el pase al próximo mundial, quedando detrás de Inglaterra y Francia, que pasaron a cuartos de final.

Los puntos del ganador fueron por tries de Nicolás Sánchez, Joaquín Tuculet (2), Juan Cruz Mallia (2), Jerónimo De la Fuente y Gonzalo Bertranou, con conversiones de Sánchez (5) y Benjamín Urdapilleta (1).



Para los norteamericanos sumaron tries Blaine Scully (2) y Paul Lasike, con una conversión de AJ MacGinty.

Argentina debutó con una derrota ante Francia, por 23-21, luego superó a Tonga, por 28-12, y posteriormente cayó ante Inglaterra, por 39-10.

Se ganó en la despedida y se aseguró la clasificación mundialista, un final con sabor a poco, ya que se alcanzó un objetivo que se daba por descontado pero no se pasó de la fase de grupos.

Argentina, con un equipo renovado, con la juventud de Mallía, Bautista Delguy, Rodrígo Bruni y Santiago Carreras y con la despedida, tras participar en cuatro mundiales, de Juan Manuel Leguizamón (87 test con “Los Pumas”), le ganó sin esfuerzo a “Las Águilas” norteamericanas.

En el inicio, “Los Pumas” mostraron más de lo mismo, con problemas para manejar el balón, sumar pases y darle efectividad al ataque que agredió con balas de fogueo en la Copa del Mundo.

Con los tries de Sánchez y Tuculet -sumó dos y se mostró recuperado y con deseos de pelearle el puesto de fullback a Emiliano Boffelli- Argentina se liberó y solo restó saber cuál sería la diferencia final.

Luego del 19-5 de los primeros 40 minutos, Argentina sumó cuatro tries y un total de 28 puntos, jugando en un muy buen nivel de juego teniendo en cuenta las limitaciones del adversario.

Se cerró la Copa del Mundo para los de Mario Ledesma, lejos de lo esperado, sin cuartos de final, con decepcionante nivel en los juegos que definieron todo, Francia e Inglaterra. Se ganó, y el mundial 2023 es el objetivo.