Nuevas medallas de oro para Junín

En la tercera jornada de las finales de los Juegos Bonaerenses 2019, que reúne a los más destacados deportistas de la provincia de Buenos Aires, la delegación que representa a nuestra ciudad sumó dos medallas de oro en las disciplinas atletismo y deportes electrónicos. También hubo una de bronce en natación.

Santiago Giagante por segundo año consecutivo logró la medalla dorada en Clash Royal. El joven había disputado la instancia de semifinal durante la mañana y en la tarde jugó la final asegurándose la primera posición.

Por el lado del atletismo, quien obtuvo el primer lugar con una destacada presentación fue Bruno Tridone.

Además, este gran día de competencia para los juninenses también se vio coronado con una medalla de bronce en natación gracias a la actuación de Alejo Castillo.

Entre los rendimientos más destacados, cabe agregar que Benicio Avaca participó de los 4000 metros en marcha Sub 16 sin haber podido subir al podio; Sofía Bontempi ganó y avanza en busca del oro; y el equipo de fútbol 5 femenino superó a Cañuelas por 3 a 1 y accedieron a la siguiente instancia.

En básquet 3x3 Sub 14 masculino Junín logró el quinto puesto; y en básquet femenino Sub 18 el representativo de nuestra ciudad logró un contundente triunfo de 15 a 10, ante Pergamino, para así transformarse en finalista. Las competencias finalizan hoy.