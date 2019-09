Podio para Pilar Mansur en la ciudad de San Pedro

En el club Náutico de San Pedro se llevó a cabo la cuarta jornada de natación para competidores Federados.

La juninense Pilar Mansur, de la AEFIP, participó en la prueba número 38, reservada para los 100 metros estilo mariposa.

En la misma logró bajar su propio tiempo en 1 segundo y 29 centésimas, ingresando al podio en el segundo lugar.

Pilar trabaja bajo las órdenes del entrenador Ariel Pulido, mientras que en el gimnasio está trabajando con Carlos Guerriero.

Final mujeres 100mts.

Mariposa

1) Maia Morelli (CSVB) 1:10.27

2) Pilar Mansur (AEFIP) 1:11.91

3) Julieta Moyano (CBSN) 1:13.27

4) Melina Maron (CSVB) 1:13,54

5) Milagros Noel (CIZ) 1:20.24

6) Melany Soria (CSVB) 1:21.24

7) Camila Bisocoli (CIJCO) 1:23.81

Convocada a la preselección

La preselección de FANNBA comienza a entrenar dentro de siete díaz en la ribereña localidad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires.

Apunta a la competencia internacional de San Pablo, Brasil, para el mes de noviembre venidero.

La carta de convocatoria dice textualmente: “Por medio de la presente informamos que el Consejo Directivo de la Federación de Aficionados de Natación del Norte de la Provincia de Buenos Aires (F.A.N.N.B.A.), a pedido del Equipo Técnico de la Federación, convoca a dos jornadas de entrenamiento de la pre selección FANNBA., a realizarse los días 05 y 19 de octubre de 2019.

La primera jornada se realizará en las instalaciones del Club Náutico Arsenal Zárate, comenzando a las 9hs y finalizando a las 13hs, y la segunda jornada en el natatorio a designar. Los deportistas deberán asistir con su material de entrenamiento e hidratación. Los traslados al centro de entrenamiento estarán a cargo de cada nadador y entrenador.

Tomada la decisión de participar de los Campeonatos Paulistas 2019 para las categorías infantiles y juveniles, los cuales se realizarán en el mes de noviembre, eventos a los cuales se podrá viajar, haciendo un gran esfuerzo desde la Federación, las instituciones, las familias y desde luego los nadadores seleccionados, se establecen las siguientes normas excluyentes:

- Los nadadores que acepten ser parte de la selección de la federación, deberán concurrir, sin excepción a las jornadas de entrenamientos a las que sean convocados.

- En dichas jornadas deberán tener un rendimiento físico, técnico y actitudinal acorde a la importancia del evento para el cual se está preparando.

- Será motivo de no integrar el seleccionado, no concurrir a las jornadas de entrenamiento, no realizar los trabajos propuestos con la calidad solicitada. Mostrar desinterés por las actividades a realizar, no tener una actitud cooperativa para con los demás integrantes del equipo.

-Es de suma importancia que aquel nadador que no esté pasando por un buen momento deportivo, hacerlo saber a quien corresponda, para evaluar los pasos a seguir, dado que se pretende que cada uno pueda tener su mejor desempeño en el torneo.

- No aceptar la propuesta sino se está seguro de poder cumplir para sí y para el grupo.

- Tener presente que no es un viaje de placer, es una competencia y la misma implica entrega total por parte de todos aquellos que integren de la delegación.