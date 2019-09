La alegría del heptacampeón

Entrevistado por “Democracia” a poco de coronarse por séptima vez, Diego Flores reconoció que “El rival más difícil fue Fernando Peralta, quien me apretó hasta el final, tanto en la partida que jugamos como en todo el torneo, terminando a solo medio punto mío”.

Flores, quien está en pareja con Loreley Arismendi y es papá de Julián, de 10 años (cumple 11 la próxima semana) y de Juan Martín, de 5 (próximo a arribar a los 6, el 14 de octubre), destacó que “Arranqué bien el torneo, pese a que mi primera partida no la jugué en buen nivel, ya que había llegado muy cansado de la Olimpíada Mundial, pero pude ganarla igual (ante Andrés Aguilar).

Luego sume otros cuatro triunfos seguidos (frente a Pablo Acosta, Enrique Scarella, Maximiliano Pérez y Leandro Krysa). A partir de allí me dediqué a jugar con la ventaja que había logrado”, señaló.

En la sexta, recordemos, Diego entabló con Diego Tristán, luego venció sucesivamene a Alan Pichot y Martín Bitelmajer, para finalmente entablar las tres últimas, con Cristian Dolezal, Fernando Peralta y ayer con Diego Valerga.

Finalmente, Diego Flores –quien representa actualmente a Obras Sanitarias, agradeció todos los saludos recibidos por la nueva coronación, de sus colegas ajedrecistas, familiares y amigos de Junín y de otros lugares, destacando que ya la semana próxima estará jugando otro exigente torneo en nuestro país, para seguir con su pasión por el juego ciencia, que despunta desde pequeño, cuando comenzó a practicarlo en la Escuela Municipal de Ajedrez de Junín.