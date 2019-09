Diego Flores se acercó a la séptima coronación

El gran maestro juninense, Diego Flores sigue siendo puntero e invicto en el 94° campeonato argentino superior absoluto de ajedrez 2019, torneo ya ganó en seis ediciones anteriores, en 2005, 2009, 2012, 2013, 2016 y 2017 y que hoy lo verá coronado por séptima vez con solo entablar en la última fecha, ante Diego Valerga.

En el salón del Museo de Arte de Tigre donde se juega el certamen y buscando su séptimo título, Flores (ELO de 2602), entabló ayer con su escolta, Fernando Peralta (2566), manteniendo la ventaja de un punto cuando solo resta jugarse hoy la última fecha.

Anteayer, recordemos, el de nuestra ciudad entabló con Cristian Dolezal y previamente venía de derrotar a Martín Biterlajer (ELO de 2469), antes Flores había vencido en la séptima fecha a Alan Pichot (2600), mientras que anteriormente, Diego había superado a los maestros internacionales Maximiliano Pérez (2429), Enrique Alejandro Scarella (2302) y Pablo Ismael Acosta (2445); al maestro FIDE, Andrés Aguilar, cuyo ELO es de 2319; y al gran maestro Leandro Krysa (ELO de 2519).

La última fecha

Hoy se jugará la última ronda, en la cual Flores conducirá trebejos negros en la mesa N° 6, ante Diego Valerga, con ELO de 2418.

También van a confrontar Leonardo Tristán vs. Andrés Aguilar; Alan Pichot vs. Leandro Krysa; Martín Bitelmajer vs. Maximiliano Pérez; Cristian Dolezal vs. Enrique Alejandro Scarella y Fernando Peralta buscará ganar y que pierda Flores para forzar un desempate, midiéndose con Pablo Ismael Acosta.

Las posiciones

Restando la última fecha, así están las posiciones del 94° Argentino Superior Absoluto de Ajedrez 2019:

Ps. Tableros Pts.

1-Flores, Diego 8,0.

2-Peralta, Fernando 7,0.

3-Krysa, Leandro 6,5.

4-Tristán, Leonardo 6,5.

5-Valerga, Diego 6,5.

6-Pichot, Alan 6,0.

7-Bitelmajer Martín 4,5.

8-Pérez, Maximiliano 4,5.

9-Acosta, Pablo Ismael 4,0.

10-Dolezal, Cristian 3,0.

11-Scarella, Enrique A. 1,5.

12-Aguilar, Andrés 1,0.