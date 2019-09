Se viene una nueva carrera organizada por el Centro Conin Junín

Organizada por el Centro Conin Junín, conjuntamente con el Gobierno de Junín y la agrupación atlética Los Flamencos, hoy, desde las 9, se llevará a cabo la carrera denominada "Junín se pone en movimiento para combatir la Desnutrición Infantil".

La competencia tendrá como epicentro el Complejo General San Martín y serán tres recorridos, 12 km y 6 km competitivas y la distancia de 2 km participativa (no competencia), para que toda la familia pueda participar.

Sobre lo que se vivirá hoy, el subsecretario de Deportes y Educación del Gobierno de Junín, Daniel Pueyo, dijo: "Venimos acompañando este tipo de carreras de running desde el inicio de la gestión porque entendemos que una competencia de esta índole, participen 200 o 300 personas estamos hablando de la participación de mucha gente que hace actividad física durante la semana".

Añadió: "Además, hay una carrera participativa para los que no hacen tanta actividad, pero todos por un fin común que es apoyar el trabajo que realiza el Centro Conin Junín. podíamos estar afuera y por eso los acompañamos como hacemos con todas las instituciones. Sabemosque hay muchos inscriptos y esperamos a todos los vecinos".

Por su parte, Alfredo Azpelicueta, uno de los representantes del Centro Conin Junín, sostuvo: "Estamos más que agradecidos con el Municipio porque es la segunda carrera de esto que ya está impuesto dentro de la agenda de Conin. El Municipio siempre ha estado presente y celebramos esta forma de trabajar de manera mancomunada para combatir este tema de la desnutrición. Esta carrera se va a disputar el domingo, previo al festejo del día de la primavera, con lo cual el Municipio desplegará un gran trabajo sobre todo en lo que refiere al tránsito y que sea una actividad segura para todos. Si alguien no se inscribió en la semana, lo puede hacer en el mismo punto de largada, minutos antes de las 9 hs. Esperamos a todos los vecinos para que puedan participar de esta carrera".