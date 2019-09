Santiago Rolla se prepara para disputar su segundo mundial

El juninense Santiago Martín Rolla Niriche, de 18 años, volverá a participar de un mundial de padel, como ya lo hizo en Málaga (España) en 2017, brillando en esa ocasión con luces propias y siendo subcampeón en la Madre Patria.

Luego de disputar varios torneos selectivos, junto a su compañero Luciano Puppo, se transformaron en los mejores Sub-18 de la Argentina y se despidieron de su etapa como menores en el Master del Selectivo de la Asociación Argentina de Padel (APA) que se jugó en Estación Norte y que sirvió para terminar de armar las selecciones masculinas y femeninas que jugarán el Mundial juvenil en Castellón, España.

Rolla-Puppo “se comieron el año” en lo deportivo y son los abanderados de la generación que viene, porque siempre siguen viniendo talentos nuevos, accediendo al mundial tras salir campeones en las cinco instancias disputadas, quedando como la mejor dupla de nuestro país en la divisional Sub-18.



De esta manera, Santiago y Luciano estarán en Castellón, España, compitiendo allí desde el miércoles 9 al viernes 18 de octubre, representando al país.

“Democracia” entrevistó a “Santi”, hijo de Pablo Rolla-Susana Niriche (pareja que tiene otros dos hijos, Luciano y Tomás) y el padelista juninense, quien se autodefine como un “jugador de defensa, que le arma el juego al compañero” para que remate las jugadas”, dijo inicialmente:

“Compito de los 13 años y empecé a jugar, por hobby, de los 8 a las 12, ya que lo hacía también mi papá. Siempre iba a verlo y me gustaba, así que empecé yo también. Mi primer profesor fue Javier Pagella, con el hice Escuelita durante tres años, y mi segundo ´profe´ fue Sebastián Castro. Con ellos fui quemando etapas hasta llegar a profesional, y cuando comencé a disputar torneos profesionales, volví a entrenar con Javier nuevamente”.

Haciendo memoria, Rolla recordó que “Mi primer torneo amateur lo jugué a los 8 años, junto con mi papá, y el primero que gané fue a los 13 años, en la ciudad de Chacabuco. Soy jugador de derecha, me defino como un jugador defensor-armador”, mientras que en cuanto a quienes son sus referentes en este deporte, expresó:

“En cuanto a los referentes, a nivel mundial me gusta Fernando Belasteguín, quien fue número 1 del ranking mundial por 17 años consecutivos. Es argentino, de la ciudad de Pehuajó, un ejemplo para todo deportista”.

El camino al mundial

Para llegar a obtener una plaza en el mundial 2019 de España, la dupla Rolla-Puppo debió competir bastante.

“Santi”, al respecto, dijo que “Para lograr clasificar al mundial, tuvimos que jugar cuatro etapas y un Máster final. Logramos salir campeones en esas cinco etapas, obteniendo la clasificación las parejas 1° y 2°, quedando nosotros como los número 1”.

Sobre a experiencia vivida en la anterior cita mundialista, en 2017, Rolla recordó que “Fue muy lindo haber representado al país en Málaga España. Acá, a nivel nacional, no es mucho más lo que debemos mejorar, el tema es que allá en España avanzan muy rápido, porque tienen mucha competencia y muy buena. Es el país en que más se juega y donde hay más competencia, así que el circuito mundial mayormente se juega ahí”.

Mientras se prepara para el mundial, el padelista juninense comentó que “Viajamos cinco días antes de que arranque el torneo, para concentrar con toda la delegación argentina. Nosotros, acá, seguimos jugando los torneos profesionales, ya que suman puntos al ranking nacional, así que seguimos entrenando y jugando con mi compañero Luciano Puppo”.

En el cierre de la entrevista, Santiago Martín Rolla Niriche agradeció muy especialmente “A mis sponsors: Vairo Padel, Padel Warehouse y Caggiano Carnes; también a toda mi familia y amigos y a toda la gente de Junín que siempre está disponible para colaborar”, completó el destacado deportista local.