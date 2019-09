Club de tejo "el campito" Junín: Obras que avanzan y torneos que se avecinan

El Club de Tejo "El Campito" Junín sigue atravesando un gran momento. Esta querida institución de nuestra ciudad ha sabido mantener un crecimiento constante gracias a un gran esfuerzo.

El club ha tenido un crecimiento constante y eso es un gran orgullo que tenemos todos.

En diálogo con Democracia, la presidenta de la comisión directiva, Andrea Durañy, explicó el trabajo que se viene realizando, habló del presente y anticipó algunos detalles del gran torneo nacional que se desarrollará en las instalaciones de "El Campito" desde el 12 al 14 de octubre.

- ¿Cómo describiría la actualidad de la institución?

- La verdad que estamos muy conformes con el trabajo que hemos hecho hasta ahora. El club ha tenido un crecimiento constante y eso es un gran orgullo que tenemos todos. Hace un tiempo que empezamos una gran obra en nuestro predio de Chaco y Necochea; y hoy seguimos colaborando todos para seguir mejorando. Hoy nuestro predio cuenta con muchas comodidades que no pensábamos que podíamos lograr, no solo me refiero a las canchas sino también a la cocina y a las comodidades que tenemos para recibir a tantos deportistas que vienen a nuestros torneos.

- Ya que lo mencionás, ¿Se acerca un torneo muy importante no?

- Sí, sería el 12, 13 y 14 de octubre, es un torneo nacional que se realiza por octavo año consecutivo y que lleva el nombre de Single de las Estrellas. Son aproximadamente unos 120 jugadores los que van a participar este año. El torneo es individual, con cuatro categorías, damas y caballeros libres y también hay una división de senior que es a partir de los 60 años.

- ¿Qué recuerda de los inicios?

- Bueno, la historia de El Campito es muy reciente. Al principio, en 1998, había dos canchas en lo que se llamaba el campito de Sánchez. Se jugaba ahí hasta que a fines de 2010 comienza otra historia. En 2010 se dio la posibilidad de presentar un equipo para representar a Junín en el argentino de clubes y necesitábamos una sede, entonces empezamos a trabajar en el lugar cercano al que hoy estamos. Lo reciclamos y lo acomodamos para poder tener una sede. Gracias a eso nos pudimos presentar y tuvimos la suerte de ganar en varias oportunidades este torneo; de hecho somos los últimos campeones y somos el club que más veces lo ha ganado.



- En su momento tuvieron algunas complicaciones con el lugar.

- Sí, y en ese entonces fuimos a hablar con el intendente (Mario Meoni) y él reconoció nuestro trabajo, nos dijo que entendía que habíamos resurgido el deporte pero nos explicó que el terreno estaba destinado para otros fines. El terreno estaba loteado y entendimos que nos teníamos que ir. Pero tuvimos la satisfacción de que nos asignaran un nuevo lugar y es donde hoy estamos. Ahí empezó todo. Tenemos un reconocimiento municipal y eso representa un respaldo importante.

- ¿Cuáles son las principales actividades que se realizan en el club?

- Principalmente tenemos equipos que compiten en torneo que se realizan en distintas partes del país. Viajamos a torneos nacionales y por su puesto a los torneos que se organizan en la zona. Los torneos que se realizan en la región nos mantienen en práctica para las competencias más importantes, como por ejemplo el single que es una competencia nacional. La verdad que es una experiencia muy linda para todos nosotros, el tema de los viajes por ejemplo, hemos jugado en Viedma y en todo uno disfruta de experiencias nuevas. También es oportuno decir que las actividades se pueden disfrutar en familia. Tenemos chicos muy chicos que viene a jugar y que también participan de competencias juveniles.

- ¿Cómo se organizan desde lo dirigencial?

- Nos distribuimos tareas porque el trabajo es mucho. Como somos una institución de bien público, eso nos permite organizar rifas, polladas, etc, para poder juntar fondos, avanzar con algunas obras y por supuesto para cubrir los gastos de mantenimiento. Hoy por hoy estamos muy abocados a la construcción de obras. El lote que nos dieron no tenía nada, empezamos de cero y por eso tenemos que avanzar. Dentro del plano con el que nos manejamos está proyectado inclusive la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM). Y ese SUM va a tener un uso social, porque tenemos pensado que sea utilizado por vecinos del barrio. Pero bueno, esto es un proyecto a largo plazo.



- Lo último ¿Qué te atrae del tejo?

- En su momento, cuando lo veía jugar, creía que era un juego tonto. Pero cuando intenté jugar me di cuenta de que no era así. Todo lo contrario, entendía que era complicado. En el tejo hay que buscar estrategias, hay que tener muy buena puntería y hay que aprender diferentes tiros. También es un deporte que incluye, porque lo puede jugar un chico y también un abuelo, pasando por todas las edades. Y eso lo vemos los domingos en los torneos. Los partidos se juegan a muerte, todos queremos ganar, pero cuando termina la competencia compartimos un tercer tiempo y ahí somos todos amigos.