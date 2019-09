Japón derrotó a Rusia abriendo la Copa del Mundo

El seleccionado de Japón venció al de Rusia por 30 a 10 (primer tiempo 12 a 7), en cotejo por el grupo “A” de la IX Copa del Mundo de rugby que se inició ayer y se desarrollará en 12 estadios de tierra japonesa.

El cotejo se jugó en el Tokio Stadium de la capital nipona y el local sumó puntos con tries de Kotaro Matsushima (3) y el sudafricano Pieter Labuschagne, dos penales y una conversión de Yu Tamura y una conversión de Rikiya Matsuda, logrando el bonus ofensivo al marcar cuatro tries.

Para Rusia, que llegó al mundial gracias a la descalificación de los seleccionados de España, Bélgica y Rumania por mala inclusión de jugadores, sumó con un try de Kirill Golosnitskiy y una conversión y un penal de Yury Kushanarev.

El grupo “A” se completa con Irlanda, Escocia y Samoa continuando la actividad mañana domingo desde las 4.45 horas de la Argentina en el International Stadium Yokohama, con el cotejo entre escoceses e Irlandeses.