Guido Petti, jugador insustituible para “Los Pumas”

Guido Petti es un todoterreno. Incansable. El segunda línea de “Los Pumas” llega al Mundial 2019 siendo el jugador que más tiempo estuvo en cancha con “Los Jaguares” esta temporada.

Un total de 1.298 minutos en 17 partidos convierten al joven número cuatro albiceleste, de 24 años, en el jugador más utilizado por la franquicia argentina en una campaña brillante, en la que llegó a la final del Super Rugby.

"Del estado físico se encargan los preparadores. Con más minutos, con el timing, mejoras dentro de la cancha y vas agarrando lo que tiene el equipo. Uno no siente el cansancio y más teniendo por delante un Mundial", explicó el segunda línea en el J Village en Naraha, en la prefectura de Fuskushima, donde preparan “Los Pumas” el duelo contra Francia, el sábado en Tokio.

"Ni siquiera puede ser mental, ya que con la motivación que genera un Mundial no lo tienes. No te pones a pensar en cansancio en los entrenamientos, solo quieres dar y ayudar al equipo. A mí no me cruza por la cabeza si estoy cansado o no con las cosas que tengo por delante", añadió el forward.

Con ese bagaje largo de minutos llega al Mundial de rugby y al primer partido, casi decisivo contra Francia, el jugador formado en el San Isidro. En 2015, en Inglaterra, contra Nueva Zelanda en el primer partido, logró un try, convirtiéndose a sus 20 años en el jugador más joven de la historia de los Pumas en anotar en el torneo más importante de este deporte.

Try en Inglaterra-2015

Los Pumas acabaron perdiendo aquel partido en Wembley (26-16), donde Petti no recordaba nada de aquella jugada, ya que recibió un golpe en el cuello de Dan Carter que lo dejó nocáut.

"Esa jugada la vi mil veces en video, pero por la adrenalina no me acuerdo del último partido y menos me voy a acordar de ese. Pero lo viví y fue un momento muy lindo para mí debutar ahí, en un Mundial. Era uno de los más jóvenes. Ahora tal vez el Mundial me viene de diferente manera, pero es un momento que seguro voy a recordar", dijo Petti.

Aquel partido del debut contra Nueva Zelanda no fue el perfecto, ya que terminó en derrota, aunque Argentina acabó llegando a semifinales en el Mundial de Inglaterra-2015. Frente a Francia en Japón-2019, la victoria es más necesaria ante un rival directo en la lucha de una de los dos primeras plazas del Grupo “C” que dan acceso a cuartos de final, en una llave en la que también está Inglaterra.

"Ante cualquier rival se busca el partido perfecto. Creo que hay que hacer bien lo que decimos que vamos a hacer, con una buena defensa, con buenas armas, con unas buenas formaciones fijas. El partido va a pasar mucho por el breakdown. Ellos van a hacer más lento el juego. En cuanto a dinámica saben que somos un equipo peligroso", indicó Petti en un análisis del duelo contra Francia.

Hijo de otro “Puma”

El padre de Petti, Roberto, que fue también “Puma”, llegó a jugar un Sudamericano. Aunque no estuvo en un Mundial, jugaba en el mismo puesto de segunda línea en el San Isidro Club, en la décadas de 1980 y 1990.

Guido empezó en un principio a jugar al tenis. "La última vez que jugué fue a los quince y ahí lo dejé", explicó este martes en Japón.

Cerca de cumplir 25 años, el segunda línea argentino afirma que no está tentado todavía por el rugby europeo y desea seguir en los Jaguares, donde lleva desde 2016.

"Tengo firmado hasta 2021 con Jaguares, así que muy contentos con esa decisión. Mi idea es seguir jugando en Argentina ya que creo que es un gran momento del rugby en nuestro país y me gusta ser parte de ello", concluyó.

En sus 43 partidos con “Los Pumas”, ha marcado dos tries, el segundo recientemente, en agosto, frente a Sudáfrica en el último test-match antes del Mundial. Ambos partidos acabaron con derrota.

Su sueño, un tercero contra Francia, pero esta vez con victoria.