Gustavo Grossi encabezó una charla sobre gestión deportiva y liderazgo

Con la participación del intendente municipal, Pablo Alexis Petrecca, funcionarios comunales y representantes de empresas e instituciones que acompañan la gestión deportiva en estos casi cuatro años, el Gobierno de Junín convocó al director del Proyecto Infanto-Juvenil del Club Atlético River Plate, Gustavo Grossi.

Fue para que brinde una charla sobre gestión deportiva y liderazgo, destacándose que el disertante ha trabajado en diferentes instituciones, especialmente ligadas al mundo del fútbol, y también cumplió funciones en el Club Sarmiento de Junín durante algo más de cinco años.

Al respecto, el subsecretario de Deportes y Educación, Daniel Pueyo, sostuvo que "consideramos que tras tres años y medio de gestión, también estaba bueno poder devolverle a las empresas e instituciones que siempre nos acompañan una charla de este tipo. Sabemos que el fútbol moviliza mucho, al igual que River, y nos pareció muy bueno que se pudiera explicar la gestión que está llevando adelante el club. También se contó este modelo River y como se fue estructurando y haciendo que no es solo fútbol sino que hay mucho por detrás".

Seguidamente expresó que "También está bueno que las empresas los conozcan y lo puedan bajar a su lugar de trabajo. A veces que la pelota entre, favorece muchas cosas pero también hay complementos que ayudan a que esa pelota ingrese. Nosotros desde la gestión venimos haciendo hincapié en muchas de las cosas que plantea Gustavo. Por un lado, la infraestructura, talento y varias cuestiones más que hemos aprendido y lo llevamos a la gestión diaria. También buscamos y lo conseguimos que las empresas se vinculen al deporte y que puedan encontrar un proyecto más allá de un sponsoreo", dijo Pueyo.

Gustavo Grossi: “Atrás de la pelota hay un proyecto”

Por su parte, Gustavo Grossi, manifestó que "para mi Junín y Sarmiento es especial porque fue el espacio que me permitió profesionalizar mi pasión. Fueron cinco años y medio y cada cosa que pasa en Junín estamos atentos. Tengo un sentimiento sobre el club y la ciudad, por cómo me sentí cuando me tocó trabajar aquí. A Daniel (Pueyo) se le ocurrió que podíamos contar que atrás de la pelota hay un proyecto, cosa que es una palabra que es muy difícil en el país por cómo vivimos el día a día. Pudimos explicar de que se trataba, y a pesar de que estamos contentos de los logros deportivos, hay una idea y un modelo que River está aplicando".

Luego, agregó que "En River se trabajó en la infraestructura, en la detección de talentos, en la organización y en la planificación. Aquí en Sarmiento también lo hubo y por eso es referente en toda la zona. Siempre es una manera de devolverle a la ciudad y a Sarmiento todo lo que me dieron para desarrollar esta profesión. Esto me permitió llegar hoy al club más grande de América, como institución integral".

Seguidamente, explicó que "Los que llegamos de la formación, de abajo para arriba, entendemos que democratizar ese conocimiento y esa experiencia es lo mejor que puede pasar. Esto es al margen de donde hacerlo, ya que la intención es vocacional y el que escuche puede decidir qué hacer con eso que adquirió. River Plate es un club que evidenció un cambio muy profundo desde hace cinco años, que vino de vivir un descenso y se convirtió en el mejor de América en apenas cinco años y eso no es sencillo. Esa es la idea, de mostrar el modelo y que no hay nada raro. Siempre hay una idea y una línea, que tras de eso hay líderes como D'Onofrio, Francescoli, Gallardo y luego venimos una línea de gestión que tenemos claro que hacer cada uno. Quizás esto sea lo ideal en todos lados, si el equipo gana mucho mejor, pero en el mientras tanto hay cosas por hacer”.

Para concluir con sus interesantes conceptos, Grossi señaló:

“Los empresarios deben saber que el recurso humano es fundamental, de darle las condiciones y las herramientas para que puedan desarrollarse y potenciar al proyecto. Espero que todos se hayan llevado algo de esta charla y a eso vinimos, a explicar nuestro modelo y la gestión que llevamos frente a un club que es de los socios", completó Gustavo Grossi.