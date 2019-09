Club Social arrasó con las tres categorías ayer en su visita a la ciudad de Bragado

Club Social cosechó todos los triunfos posibles en su visita a la ciudad de Bragado.

Le ganó a Bragado Hockey Club por goleada en séptima, sexta y Primera división.

Sarmiento obtuvo una sola victoria ante Atlético 9 de Julio.

Triunfo de Los Miuras

En tanto Los Miuras ganó por penales en Chacabuco. La sexta división empató 1 a 1 (gol de Delfina Videla) y en los penales se impuso ante Porteño por 3 a 1 (goles de Lucía Oviedo, Camila Natale y Gina Bochini).

Hoy domingo se disputan los play off de Primera división, acá en Junín, donde Los miuras recibe a Gimnasia de Pergamino.

Resultados

Bragado-Social

SEPTIMA

Bragado 0 vs Social 4 (todos de Trinidad Bugallo)

SEXTA

Bragado 1 (Rocío Gastaldo) vs Social 3 (María Clara Masino, Josefina Chiófalo, Ana Tomino).

PRIMERA

Bragado 1 (Catalina Juárez) vs Social 5 (3 de Felicitas Gil y 2 de Antonela Tamburrini)

Sarmiento-9 de Julio

Sub 14

Sarmiento 3 (Juana Spina, Sofía Millán, Pierina Caniggia) vs 9 de Julio 1 (Belén Buffoni)

Sub 16

Sarmiento 2 (Pilar Bertone y Sofía Millán) vs 9 de Julio 3 (Belén Buffoni, Sara Durtov y Eugenia Sánchez)

Sub 18

Sarmiento 1 (Angelina Menitte) vs 9 de Julio 2 (Ambos de Paz Capelletti).

Primera

Sarmiento 0 vs 9 de Julio 1 (Inés Lizazo)