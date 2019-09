Sebastián Cancio tuvo su Gran Premio Homenaje en Junín

Ayer se llevó a cabo en nuestra ciudad el Gran Premio Homenaje a Sebastián Cancio, reconocido ciclista a nivel nacional que falleció tras participar de la edición número 80 de la tradicional prueba Doble Bragado.

Un gran marco de público se acercó a disfrutar de la competencia que contó con la participación de los mejores ciclistas y equipos del país. La competencia fue organizada por el Sindicato Argentino de Televisión y auspiciado por el Gobierno de Junín.

La carrera principal del programa pedalero fue ganada por el biker Cristian Clavero, del equipo KTM, quien superó en el embalaje final a los juninenses Facundo Olaf Crisafulli (del equipo del Sindicato Argentino de Televisión) y Sebastián Hugo “Colo” Medina, finalmente tercero y quien corre para el team de la Municipalidad de Colón (Buenos Aires), los mismos tres exponentes que dominaron en ese orden la reciente prueba disputada en Venado Tuerto.

Cuarto se ubicó Agustín Fraysse, representante del equipo Ciudad de Pehuajó, completando el lote de líderes de una competencia pedalera de primer nivel que pudieron disfrutar cientos de juninenses y espectadores de ciudades vecinas.

Testimonios

Finalizada la jornada, Andrés Mansilla, secretario general del Sindicato Argentino de Televisión, seccional Junín, expresó: “Estamos muy contentos con lo que nos ha dejado este Gran Premio, no solo por el gran marco de público que nos acompañó sino porque han participado más de 130 corredores en la categoría Elite Sub 23, pero principalmente porque hemos podido homenajear como se lo merece al gran Sebastián Cancio”.

Añadió: “Sebastián ha sido un gran deportista de nuestra ciudad, en su última Doble Bragado participó con nuestro equipo y por eso estamos orgullos de poder homenajearlo, en su tierra, como se lo merece”.

Por su parte, Daniel Pueyo, Subsecretario de Deportes del Gobierno de Junín, dijo: “Es una gran satisfacción haber podido ser parte de este gran evento deportivo pero, principalmente, de un gran homenaje para Sebastián Cancio, deportista que tan bien nos representó a través del ciclismo”, concluyó el funcionario.

Además, María de los Ángeles Guillamondegui, compañera del ciclista homenajeado, estuvo presente y dijo: “Este reconocimiento es un mimo al alma para toda la familia de Sebastián, principalmente para su hijo. Con lo que amaba el ciclismo no tengo dudas de que hoy Sebastián estuvo con nosotros. Este homenaje era necesario, para recordar lo que fue para la ciudad de Junín”, dijo.