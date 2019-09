Tercera fecha del torneo que organizan en conjunto los clubes Sarmiento y Junín

Se jugó la segunda fecha de la segunda etapa del torneo de maxi vóleibol femenino que organizan en conjunto los clubes Sarmiento y Junín.

El certamen se disputa un domingo por mes en el gimnasio del complejo municipal “General San Martín”, contándose con la participación de equipos de nuestra ciudad y de otras localidades de la Región.

Los resultados

Los cotejos se juegan a dos sets y un tercero de ser necesario y todos los resultados que se registraron en la reciente jornada dominical, fueron los que seguidamente detallamos:

Baigorrita 2 vs. Las Morochas 1, con parciales de 17-25; 25-14; y 15-11.

Vedia 2 vs. Los Toldos 0 (por no presentación se dio el resultado 25-0 y 25-0.

Club Sarmiento 2 vs. Club Rivadavia (Michelinas) 1, por 25-14; 18-25; y 15-5.

Club Junín Tati 2 vs. Club Rivadavia (Michelinas) 0, con parciales de 25-9 y 25-5.

Vedia 2 vs. Roberts 1, terminando los sets 25-19; 21-25; y 15-10.

Club Junín Tati 2 vs. Las Morochas 1, tras sets de 25-13; y 25-20.

Club Junín Belén 2 vs. Los Toldos 0, también por no presentación (25-0 y 25-0).

Baigorrita 2 vs. Rojas 0, con parciales de 25-17 y 25-19.

Club Sarmiento 2 vs. Club Junín Belén 1, por 25-20; 20-25; y 15-10.

Rojas 2 vs. Roberts 0, concluyendo los sets 25 a 13 y 25 a 14.

Las posiciones

Hasta el momento, así están las posiciones en esta segunda etapa del certamen de maxi vóleibol femenino:

1) Club Junín Tati, 39 puntos; 2) Baigorrita, 32; 3) Club Junín Belén, 30; 4) Rojas, 23; 5) Vedia, 22; 6) Las Morochas, 16; 7) Sarmiento, 12; 8) Las Michelinas, 11 y cierra en el noveno puesto Roberts, con 11 unidades.