Empezó la acción en los Evita 2019

Comenzó la acción deportiva en los Juegos Nacionales Evita Mayores en Pinamar y uno de los competidores se llevó, una vez más, todas las miradas: Ernesto "Finito" Gehrmann.

El ex jugador del seleccionado argentino de básquetbol representa a Misiones en newcom (vóley adaptado) y por sus 2,11 metros de altura es una de las figuras del certamen.

"Es un orgullo representar a mi provincia y participar de los Juegos Nacionales Evita, donde se cultivan amistades y se pasan muy buenos momentos", reconoció tras su debut en el Polideportivo Municipal.

"Finito" también destacó la actuación de la Selección Argentina de básquet en el Mundial de China, donde este viernes jugará por un lugar en la final. "Me gustaría felicitar a los jugadores, ojalá sigan haciendo historia. Francia es un equipo poderoso, pero no tengo duda de que Argentina va a ganar", afirmó.

"A Scola hay que hacerle un monumento: hace 20 años que defiende la celeste y blanca, y lo sigue haciendo en gran nivel", agregó Gerhmanm, el hombre que jugó dos Mundiales con Argentina y suma más de 45.000 puntos en su carrera.

Gehrmann, de 74 años y abanderado de Misiones en la ceremonia inaugural, reconoció que "mi altura me favorece a la hora de jugar al newcom. Utilizo algunas técnicas del básquet y me gusta ser el definidor del equipo".

El newcom es una derivación del vóleibol, en el que la pelota no se golpea, sino que se atrapa y se lanza por arriba de la red. El principal objetivo es no dejar caer el balón. Una condición que se establece para este deporte es que los equipos sean mixtos y que lo practiquen mayores de 60 años.

Otras disciplinas

Además del newcom, también fue el primer día para las otras seis disciplinas: ajedrez, tejo, tenis de mesa, sapo, orientación y pádel con la participación de 1.200 participantes mayores de 60 años de los Juegos Adultos Mayores, que se extenderán hasta este sábado 14, también ofrecen diferentes actividades culturales y artísticas.

Uno de los grandes animadores en todos los escenarios fue “Liber”, la mascota de los Juegos Nacionales Evita, que visitó todas las sedes, se sacó fotos con los competidores y participó de las actividades deportivas.

Estos son los segundos Juegos Deportivos del año. En Puerto Madryn, Chubut, ya se realizaron los Juegos Nacionales de Playa, del 28 de febrero al 3 de marzo.

La próxima competencia ya tiene fecha: los Juegos Nacionales de Invierno, en Chapelco, del 19 a 24 de septiembre. Y el gran cierre quedará para los Juegos Nacionales Evita Juveniles y Adaptados, del 6 al 11 de octubre en Mar del Plata, con la participación de más de 20.000 chicos y jóvenes de toda la Argentina en la competencia deportiva más grande del país.