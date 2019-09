Martín Kremenchusky presentó en Junín su libro “Confianza ciega”

En el Auditorio del MUMA, el reconocido maratonista que sufre de hipoacusia y quedó ciego como consecuencia de una enfermedad, llevó a cabo una exposición en el auditorio del MUMA sobre su reciente biografía editada en formato papel.

La misma se desarrolló en un ambiente emotivo y muchos de los presentes se acercaron para pedirle una foto para el recuerdo. “Es fundamental ponerle onda y decidir ser protagonistas de nuestras vidas”, afirmó el deportista.

El disertante sufre del Síndrome de Usher que le provocó pérdida gradual de la visión hasta quedar ciego, como así también una importante disminución de la audición. A pesar de estas dificultades que la vida puso en su camino, Kremenchusky no se dio por vencido y gracias a su esfuerzo se convirtió en el primer deportista argentino no vidente en completar un Ironman. Asimismo, logró graduarse como Ingeniero en Sistemas.

Consultado acerca de “Confianza ciega”, Kremenchusky dijo que “este libro surgió luego de completar mi primer triatlón Ironman, más que nada por pedido de personas que por decisión propia. Muchos de mis amigos y allegados me decían que con mi historia de vida podía llegar a mucha gente y, si bien tenía mis dudas, estuve seguro luego de conocerla a Cecilia De Vecchi, que fue la periodista escritora uruguaya con quien comenzamos este hermoso camino”. Seguidamente, detalló que “Cecilia durante más de un año me hizo marca personal por todos lados, venía conmigo a los triatlones, fundaciones, conferencias e, incluso, pasó las fiestas con mi familia y entrevistó a más de 60 personas conocidas mías de la infancia, juventud y la actualidad; afortunadamente salió un muy lindo producto”.

“Por medio de este libro me gustaría ayudar a mucha gente a que pueda salir adelante ante cualquier adversidad que la vida les ponga. Hoy me dicen ‘Martín, vos podés hacerlo porque para vos todo es más fácil’ y es verdad, pero esos mismos no me conocieron hace nueve años atrás cuando era un pollito mojado y no sabía qué hacer; hasta había perdido las ganas de vivir”, afirmó el maratonista.

"Si en ese entonces me preguntaban si era factible hacer el 5% de las cosas que hice, les hubiera contestado que era totalmente imposible. Sin embargo, las pude realizar y es por eso que quiero que sepan que quejándonos no ganamos nada, nos amargamos nosotros y a quienes nos quieren”, expresó Kremenchusky y afirmó que “es fundamental ponerle onda y decidir ser protagonistas de nuestras vidas porque de esta manera seguro que vamos a ir por un mejor camino”.

A su vez, Gimena Picchi, coordinadora de la Dirección de Cultura manifestó que “la idea siempre para la feria es buscar artistas y escritores con distintas trayectorias e historias de vida que sean movilizadoras para la comunidad. Siempre queremos que el que venga se lleve una enseñanza, una moraleja o un simple consejo de vida y es por eso que lo convocamos a Martín por todas las adversidades que tuvo que atravesar en su vida y por su optimismo para salir adelante”. Para concluir, dijo que “la programación es muy variada y plural así que los invitamos a todos a que ingresen a la página en Facebook Feria del Libro Junín para que la conozcan”.