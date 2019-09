Destacaron la buena participación que tuvo el duatlón de “La Legión”

Como anticipó “Democracia”, con epicentro en el autódromo “Eusebio Marcilla” y bajo la organización de la Agrupación “La Legión Triatlón Junín”, se desarrolló un nuevo duatlón, en las modalidades Olímpico y Sprint.

En la primera de las modalidades, se corrieron 8 kilómetros de pedestrismo, 40 kilómetros de ciclismo y otros cuatro mil metros de pedestrismo, mientras que en el Sprint los duatletas recorrieron 2.000 metros a pie, 10 kmts. de ciclismo y terminaron con otros 2 kmts. de pedestrismo.

Los ganadores fueron los juninenses Alejo Castellazzi y Luján Lugli, en el Olímpico, y Juan Pablo Pablo De Benedetto, en Sprint, mientras que en la general de mountain-bike modalidad olímpica, se impuso Pablo Rebolini.

Tras la competencia, el subsecretario de Educación y Deportes del Municipio, Daniel Pueyo, sostuvo que "se desarrolló con un clima fantástico y una muy buena organización por parte de La Legión. Nosotros queremos destacar la posibilidad que tenemos en la ciudad de que cada fin de semana organizamos un encuentro destacado. Todos los deportes están presentes y cada modalidad tiene su espacio. La semana pasada tuvimos básquet y varias actividades más, lo que nos sigue posicionando como ciudad referente en materia deportiva”.





Para Joaquín Aguiar, se trata de “un desafío”

A su vez, Joaquín Aguiar secretario de La Legión, expresó que “Para nosotros, poder organizar este tipo de eventos es un desafío ya que somos una Agrupación que crece día a día, no solo con nuestros miembros sino con la organización de diferentes competencias. También es una disciplina que va creciendo y cada vez que vamos a una carrera en la zona, vemos que la gente se anima al duatlón y al triatlón”.

Ampliando conceptos, dijo que “Hay mucha gente de Junín que se animó a correr esta carrera y eso para nosotros es muy importante. El circuito de ciclismo no es muy fácil pero la gente estaba preparada. Siempre es muy importante contar con el acompañamiento del Municipio y los sponsors ya que lo hacemos con el corazón. Nosotros no buscamos el rédito económico sino buscar el compañerismo. Esperamos volver a trabajar juntos en todos los eventos que se vengan como el triatlón olímpico para marzo del año próximo, ya que nos dieron la posibilidad y esperamos estar a la altura de los acontecimientos”, finalizó Joaquín Aguiar.