El gran momento del jockey linqueño Luciano Cabrera

Agosto fue un mes muy especial para Luciano Cabrera. El jockey oriundo de Lincoln obtuvo el martes 20 un doblete en las riendas de “Bountiful” y “Buffón”, en el hipódromo de La Plata, y con esos éxitos deportivos llegó a sus 650 victorias dentro del turf argentino. Un gran logro para el deportista de la vecina ciudad, que no para de batir récords en los hipódromos más importantes del país.

La primera de las dos conquistas la materializó en la mejor condicional de la fecha. Montando a “Bountiful” se quedó, cómodamente, con el triunfo en el premio “Lencelot” (1.300 metros), para potrancas de tres años de una o dos victorias.

Posteriormente, el doblete de Cabrera llegó de la mano de “Buffón”, que se rehabilitó de su fracaso en el “Clásico 9 de Julio – Día de la Independencia”, y, por eso, pudo superar por un largo a “Sir Wild”, tras haber dominado la contienda desde los 600 metros.

Así, Cabrera no para de sorprender y, junto a sus ejemplares, sigue sumando victorias. El jockey linqueño llegó a los 650 triunfos y no se conforma con ese distinguido score.