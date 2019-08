Alumnas del Club Rivadavia brillaron en Lincoln

El domingo se desarrolló en el CEF 16 de Lincoln la tercera fecha del torneo de patín artístico que organiza la Liga de la Asociación de Gran Buenos Aires. La jornada se extendió durante todo el día y contó con la participación de más de 200 deportistas de las vecinas ciudades de Bragado, 25 de mayo, 9 de Julio, Vedia, Junín y Lincoln, entre otras.

Las patinadoras de la Escuela de Patín Artístico sobre Ruedas, pertenecientes al Club Rivadavia de nuestra ciudad se hicieron presentes en el certamen presentando sus coreografías anuales, siendo para algunas de las chicas la primera experiencia en torneos y para otras el desafío de un programa superior al anual.

En cuanto a los resultados, en la categoría incentivo 10 años: compitieron Rocío Palmieri, Sofía Alaniz, Micaela Gatica, Mía Meza y Agostina Zunino.

En la categoría incentivo 11 años: Milagros Higueras, Morena Domínguez, Sofía Bringeri, Julieta Caliva, Francina Echaire, Donatella Casadidio, Constanza Fernández, Abril Chávez, Catalina Stancatto, Juna Piccetti y Luisina Michel.

En la categoría incentivo 12 años se destacaron Alma Balbi y Morena Cepeda; en la categoría escuela formativa 10 años fue sexta Manuel Pedreira; y en la categoría escuela formativa 12 años logró el quinto puesto Valentina Bustamante.

Completando las buenas actuaciones, en la categoría escuela formativa 13 años, Stefanía Zbucky fue quinta; en la categoría quinta c 12 años, Faustina Bertolotti logró el segundo puesto; y en la categoría quinta c 14 y 15 años fue cuarta María Paz Magini.

En categoría cuarta c 12 y 13 años, Justina Carini fue tercera; en cuarta c 15 años, Agustina Marcucci fue sexta; en la categoría tercera c 14 años, Avril Enríquez logró el quinto puesto; en la categoría segunda c 16 años logró el primer puesto Regina Loguzzo; y en la categoría segunda b se destacó Magalí Isersky.

Desde el Club Rivadavia de Junín felicitan a todas las participantes por su presentación en dicho evento y al mismo tiempo agradecen a todas las familias que acompañan este hermoso deporte.