Buena cosecha de Los Miuras en Chacabuco

Los Miuras fueron a jugar su tira de partidos en la tarde de ayer a Chacabuco. Le ganaron a Social en séptima y quinta, mientras que en sexta obtuvieron los puntos por no presentación de su rival .

En primera división, también fue victoria juninense por 3 a 1.

En tanto Social y Sarmiento de Junín tuvieron fecha libre, concurriendo a un encuentro participativo de divisiones inferiores a la localidad de 25 de Mayo.

Social-Miuras

Séptima

Social 0 vs Miuras 4 (Videla, Delfina- Suárez, Victoria- Oviedo, Lucía –Fernández, Julieta )

Quinta

Social 0 vs Miuras 6 (5 de Sousa, Laura- 1 Solazar, Abril)

Primera

Social 1 ( Cejo, Agustina ) vs Miuras 3 (1 Besana, Candelaria-1 Zielke, Eugenia-1 Besana, Macarena).