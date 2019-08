Los Miuras cayó ante 9 de Julio

Ayer el equipo de primera división del Club Los Miuras quedó eliminado del Torneo Clausura 2019 que organiza la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (UROBA), luego de perder por 10 a 15 frente a su par de 9 de Julio en el partido de semifinales.

Pese a un juego correcto y a los dos tries que marcó Sebastian Quiroga, al conjunto de nuestra ciudad no le alcanzó para emparejar las acciones y terminó cayendo en su cancha ante a un gran rival.

La dupla técnica que conforman Ricardo Marchesse y Guillermo “Memo” Vambrie dispusieron la siguiente alineación titular: Matías Salas, Juan Torres, Ulises Amaya, Maximiliano Teardi, Emanuel Crego, Salvador Martínez, Gaspar Rossini (C), Bautista Alladio, Jontahan Araya, Sebastián Quiroga, Agustín Kitroser, Carlos Mazzarino, Federico Colombo y Lautaro Bustamante.

En el banco de relevos estuvieron Martín Ronchi, Gustavo Macías, Facundo Benavídez, Martín Sánchez, Franco Araya, Leandro Di Pierro, Patricio Hankin y Brian Peira.

Con su victoria, 9 de Julio jugará la final ante el ganador del partido que jugarán Onas de Benito Juárez ante Pico Rugby Club. Por otro parte, tras la derrota y eliminación, ahora el plantel de Los Miuras deberá aguardar hasta el próximo torneo, cuyo inicio está estipulado entre 15 y 20 días.