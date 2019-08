“Los Leones” se instalaron en la final goleando a Estados Unidos

El seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped y campeón defensor, Los Leones aseguró hoy la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima, luego de golear a Estados Unidos por 5 a 0 en una de las semifinales.

Los campeones olímpicos en Río de Janeiro 2016 avanzaron a la final del torneo con goles de Matías Paredes, Lucas Villa, Agustín Mazzilli, Maico Casella y Lucas Martínez.

Esta fue la quinta victoria argentina en igual cantidad de presentaciones en Lima 2019, donde Los Leones superaron a Chile, Cuba y Trinidad y Tobago por el Grupo A y a Perú en cuartos de final.

La formación inicial del conjunto "albiceleste" ante Estados Unidos estuvo compuesta por Juan Manuel Vivaldi; Juan Martín López, Pedro Ibarra, José Tolini y Nicolás Cicileo; Ignacio Ortíz, Maías Rey y Mazzilli; Vila, Paredes y Martínez.

La Argentina buscará la medalla de oro el domingo próximo desde las 19.15 y de conseguirla será el décimo título panamericano en hockey sobre césped masculino tras los alcanzados en Winnipeg 1967, Cali 1971, Ciudad de México 1975, San Juan de Puerto Rico 1979, La Habana 1991, Mar del Plata 1995, Santo Domingo 2003, Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

“Las Leonas” van por el oro

Hoy viernes desde las 19.15, televisado en vivo por TyC Sports y TV Pública, “Las Leonas” dirigidas por Carlos “Chapa” Retegui enfrentarán a Canadá en la gran final de los Juegos Panamericanos de Lima.

Las argentinas buscarán la medalla dorada y la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya que debe destacarse que solamente el campeón obtendrá la plaza olímpica que está en juego.

Oro para Saubidet

El bonaerense Bautista Saubidet aseguró la vigésima medalla dorada para la delegación argentina en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, y su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pase lo que pase en la Medal Race de la clase RS:X de la prueba de vela.

El argentino volvió a ganar ayer, en la undécima regata, y ningún rival tiene chances de alcanzarlo en la tabla de posiciones en la última competencia, que se celebrará este viernes.

"Muy feliz, ganar un día antes de la Medal Race es increíble. Lo primero que quería hacer era abrazar a mi viejo que estaba en la costa. Sigo emocionado", confesó el nacido en San Isidro.

Así, y pese a saberse campeón antes del final de la prueba, Saubidet dejó en claro que no piensa regalar nada: "Obvio, la ganamos de nuevo".

La "Peque" Pareto se retiró por lesíon

La campeona olímpica Paula Pareto perdió ayer con la cubana Vanesa Godinez en las semifinales de la categoría -48 kilos de judo y se retiró por lesión de la lucha por la medalla de bronce de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

La "Peque", de 33 años, debía luchar ante la mexicana Edna Carrillo pero una vieja lesión cervical, que la condicionó desde el inicio de la competencia, forzó la decisión de su salida.

"Decidí bajarme porque no me sentí bien desde la primera lucha. Es una vieja lesión cervical que me provoca sensación de adormecimiento en brazos y piernas", explicó en diálogo la argentina.