Realizan una cena homenaje a deportistas locales

Una nueva cena para agasajar a deportistas locales, con servicio de Mario Marino Latina, se servirá hoy a las 21.30 horas en el salón del primer piso de la sede social del Club Atlético Villa Belgrano, organizada por los integrantes de la Peña “Como en aquellos tiempos”.

Serán reconocidos la vigente ciclista María Ofelia “Marita” Ríos, campeona Seniors del argentino de pista y ruta; el dirigente y Claudio Yópolo, presidente de la Liga Deportiva del Oeste, integrante del Consejo Federal y de la Federación Pampeana; y la múltiple campeona de Junín (diez veces), argentina y sudamericana (en tres ocasiones) de bochas, Leonilda Maldonado de Pérez, de jóvenes 81 años.

También van a ser reconocidos el ex futbolista y director técnico Luciano Eduardo Polo y Carlos Burgos, destacado ex futbolista profesional juninense e integrante del equipo de Jorge Newbery de Junín que le ganó hace 45 años a River Plate, en el estadio de Sarmiento, por el entonces Torneo Nacional de fútbol, 1 a 0 con tanto de penal de Hugo Spadaro.

Las tarjetas para la cena, en la que habrá otros atractivos (música, sorteos, etc.) se pueden solicitar hasta hoy al mediodía, llamando al teléfono celular (236) 4300819 o en la conserjería del Club Villa Belgrano, Siria 418.