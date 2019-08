Los Leones le ganaron a Perú y pasaron a los cuartos de final de los Panamericanos

El seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped, Los Leones, se impuso ayer por 14 a 1 ante Perú y se clasificó a los cuartos de final de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Los goles de la victoria albiceleste los convirtieron Maico Casella (5), José Tolini (3) y Matías Paredes (2), Lucas Martín Ferreiro (2), Matías Rey (1) y Lucas Martínez (1); descontó para el plantel peruano Rodrigo Díaz Espinosa.

"Los Leones" llegaron a esta etapa luego de vencer 5-1 a Chile (30 de julio), en el debut del torneo y de golear 6-0 a Trinidad Tobago (1 de agosto).

De esta manera el plantel argentino esperará el resultado del encuentro entre los Estados Unidos y Cuba (que jugarán más tarde), y el vencedor de ese cruce se medirá con el equipo albiceleste en semifinales, el próximo jueves 8 de agosto, a las 17 de nuestro país.

Las tres medallas doradas de la duodécima jornada

Argentina sumó el domingo tres medallas doradas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 al imponerse en las competencias de básquetbol y vóleibol masculinos y en tenis femenino con Nadia Podoroska.

De esta manera la delegación argentina acumula 44 medallas en los Panamericanos, con 14 de oro, 15 de plata y 15 de bronce.

El resumen de la duodécima jornada de competencias de los argentinos es el siguiente:

Atletismo: Juan Manuel Cano finalizó décimo en los 20 km. de marcha masculina.

Básquetbol masculino: Argentina venció a Puerto Rico por 84 a 66. MEDALLA DE ORO.

Handball masculino: Argentina venció a México 34-14 por las semifinales y jugará este lunes la final con Chile.

Canotaje Slalom: Sebastián Rossi logró la MEDALLA DE PLATA al terminar segundo en la final de Canoa C1, detrás del estadounidense Zachary Lokken. Y Carolina Rossi terminó 5° en la final femenina de Canoa C1.

Lucas Rossi (semifinal kayak) finalizó segundo en la final de K1 masculino, detrás del brasileño Pedro Gonçalves MEDALLA DE PLATA. Nadia Riquelme (semifinal kayak) terminó tercera en la final de K1 femenino, pero una descalificación la ubicó segunda MEDALLA DE PLATA.

Ciclismo Pista: Leandro Bottasso terminó tercero en las finales de Keirin masculino MEDALLA DE BRONCE.

Ecuestre: Juan Gallardo Benítez, Luciano Brunello y Marcelo Rawson terminaron en el puesto 17 en el Concurso completo Individual.

Fútbol masculino: Argentina 3 (Adolfo Gaich, Sebastián Lomónaco y Fernando Valenzuela) - Panamá 1 (Jorman Aguilar) por la Ronda Preliminar del Grupo A. Avanzó a semifinales.

Gimnasia trampolín: Lucas Adorno terminó quinto en clasificación individual masculino. Y Lucila Maldonado (terminó octava) y Mara Colombo (décima) en la clasificación individual femenina.

Gimnasia rítmica: Sol Fainberg terminó cuarta en la final de aro. Y Celeste D'Arcangelo terminó octava en la final de pelota.

Hockey sobre césped femenino: Argentina 21 - Perú 0 (cuartos de final). Las Leonas se clasificaron a las semifinales.

Natación de Aguas Abiertas: Cecilia Biagioli. GANÓ LA MEDALLA DE PLATA. Romina Imwilkelried. Terminó en el 4° lugar. Y Guillermo Bertola terminó segundo en la prueba de 10 kilómetros masculina y obtuvo la MEDALLA DE PLATA. Ivo Cassini terminó sexto.

Más representantes argentinos que se destacaron en Lima

Pelota Vasca: Argentina 2 vs. Chile 0 en Frontenis doble masculino (fase clasificatoria). Argentina 0 vs. México 2 en Frontenis dobles femenino (fase clasificatoria). Argentina 2 vs. Cuba 0 en Pelota Cuero dobles masculino. Marina Spahn (Argentina) 2 vs. Rosario Valderrama (Chile) 0 en Frontón peruano femenino (fase clasificatoria).

Guillermo Osorio (Argentina) 2 – Isaac Pérez (México) 0 en frontón peruano individual masculino (fase clasificatoria).

Argentina 0 vs. México 2 en Pelota Goma femenino (fase clasificatoria). Argentina 0 – México 2 en Trinquete – Pelota Goma masculino. Y Facundo Andreasen (Argentina) venció 2-0 a Alejandro González (Cuba) en la fase clasificatoria -Grupo B- pelota de goma, frontón masculino.

Ráquetbol: Fernando Kurzbard cayó 2-0 frente a Luis Pérez (República Dominicana) – Preliminar masculino Grupo F.

María José Vargas derrotó 2 a 0 a. Alejandra Jiménez (República Dominicana) – Preliminar femenino Grupo A.

Natalia Méndez derrotó 2 a 0 a Lilian Zea (Venezuela) – Preliminar femenino Grupo C.

Shalom Manzuri perdió 2-0 ante Charles Pratt (Estados Unidos) – Preliminar masculino Grupo G.

Argentina 0 vs. Canadá 2 – Preliminar Grupo B – Dobles masculino. Argentina 2 vs. Chile 0 – Preliminar Grupo B – Dobles femenino.

Surf: Ornella Pellizzari superó a la ecuatoriana Dominic Barona (Ecuador). MEDALLA DE BRONCE. Leandro Usuna logró la MEDALLA DE PLATA y quedó a solo 0,23 pts. de batir en la final del surf open al local a Lucca Mesinas, quien finalmente se quedó con la dorada y la plaza olímpica a Tokyo 2020.

Tenis: Nadia Podoroska obtuvo la MEDALLA DE ORO al derrotar en la final del single femenino a la estadounidense Caroline Dolehide por 2-6, 6-3 y 7-6. Guido Andreozzi derrotó 6-4 y 7-5 a Facundo Bagnis y se quedó con la MEDALLA DE BRONCE en la competencia masculina de singles.

Tenis de mesa: Horacio Cifuentes-Camila Argüelles perdieron 3-4 frente a Jorge Campos-Daniela Fonseca (Cuba) – Octavos de final – Dobles mixtos. Ana Codina-Camila Argüelles derrotaron 4-1 a Natalhy Paredes-Mylena Plaza (Ecuador) – Octavos de final – Dobles femeninos.

Vóleibol masculino: Argentina 3 - Cuba 0. MEDALLA DE ORO.